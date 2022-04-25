Во Львове построят еще два модульных городка для переселенцев, - Козицкий

Всего жильем в коттеджах могут обеспечить до 200 тысяч вынужденных переселенцев.

Во Львове построят еще два модульных городка для переселенцев, - Козицкий
Фото: Роман Балук

Во Львове планируют построить еще два модульных городка для временного проживания внутренне перемещенных лиц. Об этом рассказал глава Львовской военной администрации Максим Козицкий в интервью LB.ua.

По его словам, это общий с поляками проект, который может обеспечить временным жильем до 200 тысяч человек.

“С польской стороны мощность строительства таких городков – это около 5 тысяч мест ежемесячно. Польская сторона говорит, что таких мест может быть обустроено до 200 тысяч. Львовская область является пилотным проектом, первые люди поселены”, – напомнил Максим Козицкий.

Он отметил, что домики приспособлены для проживания в прохладную погоду. Позже их будут использовать на востоке при восстановлении разбомбленных городов.

“Эти городки приспособлены для проживания в холодное время, но мы надеемся все-таки, что это временное жилье, которое будет служить для своих нужд в течение полгода, а затем может быть использовано для строительных бригад, которые будут восстанавливать разбомбленные города востока Украины”, - сказал глава ОВА.

По словам Козицкого, также есть договоренность с английским фондом о размещении еще одного коттеджного городка в городе Стрый.

«Мы пытаемся сформировать этот городок таким образом, чтобы люди, которые там будут поселены, могли бы быть трудоустроены на промышленных предприятиях. Эта локация будет, надеемся, до 2 тысяч поселенных человек. Но над ней только работаем”, – заявил глава ОВА.

Напомним, первый модульный городок для переселенцев во Львове был открыт 19 апреля.



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