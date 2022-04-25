Во Львове построят еще два модульных городка для переселенцев, - Козицкий

Всего жильем в коттеджах могут обеспечить до 200 тысяч вынужденных переселенцев.

Во Львове планируют построить еще два модульных городка для временного проживания внутренне перемещенных лиц. Об этом рассказал глава Львовской военной администрации Максим Козицкий в интервью LB.ua.

По его словам, это общий с поляками проект, который может обеспечить временным жильем до 200 тысяч человек.

“С польской стороны мощность строительства таких городков – это около 5 тысяч мест ежемесячно. Польская сторона говорит, что таких мест может быть обустроено до 200 тысяч. Львовская область является пилотным проектом, первые люди поселены”, – напомнил Максим Козицкий.

Он отметил, что домики приспособлены для проживания в прохладную погоду. Позже их будут использовать на востоке при восстановлении разбомбленных городов.

“Эти городки приспособлены для проживания в холодное время, но мы надеемся все-таки, что это временное жилье, которое будет служить для своих нужд в течение полгода, а затем может быть использовано для строительных бригад, которые будут восстанавливать разбомбленные города востока Украины”, - сказал глава ОВА.

По словам Козицкого, также есть договоренность с английским фондом о размещении еще одного коттеджного городка в городе Стрый.

«Мы пытаемся сформировать этот городок таким образом, чтобы люди, которые там будут поселены, могли бы быть трудоустроены на промышленных предприятиях. Эта локация будет, надеемся, до 2 тысяч поселенных человек. Но над ней только работаем”, – заявил глава ОВА.

Напомним, первый модульный городок для переселенцев во Львове был открыт 19 апреля.