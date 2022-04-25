Приватбанк выиграл суд у компании, выступавшей поручителем по сомнительному кредиту времен Коломойского

Победа ПриватБанка ценой 152 млн грн.

Приватбанк выиграл суд у компании, выступавшей поручителем по сомнительному кредиту времен Коломойского
© Соцсети

Суд удовлетворил апелляционные жалобы Приватбанка и Днепропетровской областной прокуратуры и отказал в иске компании "Океанмаш", пытавшейся лишить Приватбанк права собственности на один из офисов в городе Днепр. Об этом говорится в решении Центрального апелляционного хозяйственного суда (г. Днепр), сообщает пресс-служба банка.

"Это очень важная победа Приватбанка ценой 152 млн грн в апелляционном суде, решения которого набирают законную силу немедленно после оглашения, что будет иметь значение для многих подобных судебных споров, связанных с бывшими собственниками и экс топ-менеджментом банка", - заявил руководитель направления ПриватБанка по судебной практике и банкротству Олег Лазовский.

Напомним, 26 ноября 2020 года суд первой инстанции удовлетворил исковые требования компании, которая претендовала на перешедшее в собственность банка в августе 2016 года офисное помещение, за три месяца до национализации ПриватБанка, в результате обращения взыскания на ипотечное имущество с целью погашения задолженности по кредиту лица, связанного с бывшими собственниками банка.

Как было установлено Генеральной прокуратурой в ходе досудебного следствия в 2017 году, бывшим руководством ПриватБанка при привлечении от Национального банка кредитов рефинансирования предоставлялись кредиты на нерыночных и заранее невыгодных для банка условиях, связанных с ним компаниям.

НП ООО "Океанмаш" выступало имущественным поручителем по кредитам связанных лиц.

По материалам: Приватбанк /

Лия Ильченко, ZN.ua

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