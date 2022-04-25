В рф усилился дефицит жизненно необходимых лекарств: годового бюджета не хватает, детали

аптека, лекарства

Также фармацевтические компании Pfizer, Lilly, AbbVie, Sanofi и MSD решили отказаться от проведения в россии клинических исследований

В россии усугубляется дефицит дорогостоящих медицинских препаратов, которые жизненнонеобходимых некоторым роSSийским гражданам. Об этом пишет роSSийское издание "Коммерсант".

аптека, лекарства

Так, Минздрав страны-агрессора уже в апреле почти исчерпал весь годовой бюджет на закупку лекарств для лечения гемофилии, онкогематологических заболеваний и рассеянного склероза. Из выделенных на 2022 год 66,9 млрд руб. заключены или определены победители по контрактам на общую сумму 66,5 млрд руб.

По мнению экспертов, такая ситуация связана не только с недофинансированием программы, но и с фактическим обвалом рубля из-за санкций против россии. Закупки "по старому курсу" – это попытка сэкономить, считает аналитик фармацевтического рынка рф Сергей Шуляк.

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Также фармацевтические компании Pfizer, Lilly, AbbVie, Sanofi и MSD решили отказаться от проведения в россии клинических исследований своих препаратов. Позже к ним присоединился Novartis. Без таких исследований регистрация новых лекарств в стране затянется на годы.


Александра Павленко, politeka.net

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