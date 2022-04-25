АЗС повысили цены на бензины и дизельное топливо

Розничные сети АЗС в период с 22 по 25 апреля откорректировали цены на бензины и дизельное топливо. Об этом сообщает Бизнес.Цензор со ссылкой на enkorr.

В частности, на WOG и ОККО бензины марок А-92 и А95 подорожали на 23?33 коп./л, до 34,10 грн/л. Дизтопливо в этих сетях подорожало на 1,01 грн/л, до 38,66 грн/л.

Также откорректировали цены такие сети как AMIC, Shell, БРСМ-Нефть, UPG, Автотранс и другие.

Выросли цены и на топливо с улучшенными показателями качества. Так, в сетях бензин марки «А-95» можно купить за 33,50?35,80 грн/л, ДТ — за 37,43?40,59 грн/л.

Министерство экономики Украины 22 апреля обнародовало новые граничные цены на топливо. В частности, бензин «обычных» марок на АЗС не должен превышать 34,10 грн/л, ДТ — 38,66 грн/л.