Военные расходы в мире впервые превысили $2 трлн — SIPRI

В 2021 году общие мировые военные расходы увеличились на 0,7% и достигли $2,113 млрд. Об этом сообщает Стокгольмский международный институт исследования проблем мира (SIPRI).

По данным института, мировые расходы на оборону непрерывно растут седьмой год подряд. В Украине также растут военные расходы, рост начался после аннексии Крыма в 2014 году. В период с 2014 по 2021 год оборонный бюджет Украины вырос на 72%. В 2021 году эти расходы сократились до $5,9 млрд, но по-прежнему составляли 3,2% ВВП страны.

Топ-5 стран с наибольшими оборонными расходами:

В топ-5 стран с наибольшими военными затратами США , Китай , Индия, Великобритания и РоSSия, на долю которых вместе приходилось 62% от общих расходов.

США — $801 млрд, Китай — $293 млрд, Индия — $76,6 млрд, Великобритания— $68,4 млрд, россия — $65,9 млрд.

Военные расходы РоSSии, говорится в докладе SIPRI, растут третий год подряд. Рост составил 2,9% по отношению к предыдущему году.

Каковы военные расходы у других стран:

В 2021 году военный бюджет Ирана впервые за четыре года увеличился до $24,6 млрд. Финансирование корпуса стражей исламской революции выросло в 2021 на 14% по сравнению с 2020 годом и составило 34% от общих военных расходов Ирана;

Германия в 2021 году потратила на свои вооруженные силы $56 млрд, или 1,3% ВВП . Из-за инфляции военные расходы страны были на 1,4% ниже по сравнению с 2020 годом;

. Из-за инфляции военные расходы страны были на 1,4% ниже по сравнению с 2020 годом; Военные расходы Катара в 2021 году составили $11,6 млрд. Эти расходы были на 434% выше, чем в 2010 году.

При оценке военных расходов SIPRI использует информацию об утвержденных военных бюджетах, корректируя ее по мере поступления сведений о расходах государств на оборону и безопасность.