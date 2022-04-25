Военные расходы в мире впервые превысили $2 трлн — SIPRI

В 2021 году общие мировые военные расходы увеличились на 0,7% и достигли $2,113 млрд. Об этом сообщает Стокгольмский международный институт исследования проблем мира (SIPRI).

Военные расходы в мире впервые превысили $2 трлн — SIPRI

По данным института, мировые расходы на оборону непрерывно растут седьмой год подряд. В Украине также растут военные расходы, рост начался после аннексии Крыма в 2014 году. В период с 2014 по 2021 год оборонный бюджет Украины вырос на 72%. В 2021 году эти расходы сократились до $5,9 млрд, но по-прежнему составляли 3,2% ВВП страны.

Топ-5 стран с наибольшими оборонными расходами:

В топ-5 стран с наибольшими военными затратами США, Китай, Индия, Великобритания и РоSSия, на долю которых вместе приходилось 62% от общих расходов.

  1. США — $801 млрд,
  2. Китай — $293 млрд,
  3. Индия — $76,6 млрд,
  4. Великобритания— $68,4 млрд,
  5. россия — $65,9 млрд.

Военные расходы РоSSии, говорится в докладе SIPRI, растут третий год подряд. Рост составил 2,9% по отношению к предыдущему году.

Каковы военные расходы у других стран:

  • В 2021 году военный бюджет Ирана впервые за четыре года увеличился до $24,6 млрд. Финансирование корпуса стражей исламской революции выросло в 2021 на 14% по сравнению с 2020 годом и составило 34% от общих военных расходов Ирана;
  • Германия в 2021 году потратила на свои вооруженные силы $56 млрд, или 1,3% ВВП. Из-за инфляции военные расходы страны были на 1,4% ниже по сравнению с 2020 годом;
  • Военные расходы Катара в 2021 году составили $11,6 млрд. Эти расходы были на 434% выше, чем в 2010 году.

При оценке военных расходов SIPRI использует информацию об утвержденных военных бюджетах, корректируя ее по мере поступления сведений о расходах государств на оборону и безопасность.

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