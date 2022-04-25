Курс доллара на лето: девальвация гривны в ближайшее время неизбежна

Несмотря на релокацию бизнеса в западные области Украины и его частичное восстановление, объемы производства в нашей стране пока продолжают сокращаться. Поэтому девальвация гривны – неизбежна. А следовательно, курс доллара уже вскоре станет выше.

Каким будет курс доллара нынешним летом: аналитик рассказал о неизбежной сильной девальвации гривны

Об этом рассказал экономический эксперт Даниил Монин.

К сожалению, пока в Украине нет оснований для укрепления национальной валюты, считает аналитик. Несмотря на правильные шаги по удержанию курса доллара, предпринятые Нацбанком еще в самом начале войны, покупательная способность гривны неуклонно падает. Это видно ежедневно по ценам на товары первой необходимости. В первую очередь, на продукты питания. К сожалению, все резервы для удержания курса доллара уже исчерпаны.

Каким будет курс доллара нынешним летом: аналитик рассказал о неизбежной сильной девальвации гривны

Украинский бизнес, который во многом был ориентирован на экспорт, сейчас вяло экспортирует свою продукцию. Главная причина – блокада морских портов, которая не позволяет отправить грузы. Из-за этого экспортоориентированные предприятия начнут закрываться.

"Экспорт сильно ограничен и предприятия продолжают разрушаться. Поэтому товары будут все больше и больше импортными, тем более, что внутреннее производство сейчас находится под физической опасностью в лице ракетных ударов", - говорит аналитик.

Для закупки импортных товаров бизнесу понадобится валюта. А повышенный спрос на нее приведет к повышению стоимости доллара. Монин предполагает, что летом, когда завершится активная фаза войны, курс доллара может вырасти до 35 гривен.

Но при этом есть два фактора, которые будут немного уравновешивать этот процесс и не дадут девальвации гривны приобрести катастрофические масштабы.

Во-первых, украинский валютный рынок будут насыщать переводы заробитчан. И во-вторых, обстоятельства вынудят украинцев, имеющих долларовые "заначки", развязать свои мешки с деньгами, чтобы покупать за них продукты и другие товары. Поэтому катастрофического роста курса доллара аналитик не предполагает.

Напомним, многие аналитики также считают, что гривна резко подешевеет после того, как НБУ отменит фиксированный курс доллара.


Марченко Любов, Тудей

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