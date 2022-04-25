Киевщина получила 400 млн гривен на восстановление жилья и инфраструктуры - Кирилл Тимошенко

400 миллионов гривен в виде субвенции получила Киевская область на восстановление жилья и объектов инфраструктуры.

Об этом сообщил заместитель руководителя Офиса Президента Кирилл Тимошенко в интервью телеканалу "Киев", информирует Апостроф.

"Это окна в домах, кровля, уборка, дороги и так далее. Для того чтобы те здания, которые еще целы, где нужно просто, например, вставить окна – мы могли их вставить быстро и люди могли переехать и жить", — сказал он.

По его словам, в регионе идет восстановление электроэнергии, водоснабжения, мобильной связи и интернета.

"Следующим этапом нужно восстановить дома, которые можно сделать быстро", — отметил заместитель руководителя ОП.

Ранее Тимошенко рассказал, что через приложение "Дия" или ЦНАП можно подать заявку на возмещение ущерба за разрушенные или поврежденные дома и квартиры.


Иван Троянов, Апостроф

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