В Польше нашли способ трудоустроить украинцев, которые не знают польский язык

В Польше возник кризис на рынке труда, и чтобы решить эту проблему, правительство решило замотивировать украинских беженцев трудоустраиваться в стране, предложив им программы оплачиваемой стажировки.

В Польше нашли способ трудоустроить украинцев, которые не знают польский язык

Компания MCI Capital ASI SA (MCI) совместно с польско-украинской торговой палатой предлагает украинцам, которые сейчас находятся в Польше, пройти обучение и получить работу по следующим направлениях:

  • обслуживание клиентов;
  • бухгалтерский учет и обеспечение нормативного соответствия;
  • разработка программ (в том числе разработка программного обеспечения, Front End, программирование PHP FullStack), администрирование баз данных;
  • контакт-центр;
  • проверка качества/работа с жалобами;
  • группа досуга;
  • цифровой маркетинг;
  • финансы;
  • глобальная деятельность;
  • кадры и оплата труда;
  • рецепция и администрирование;
  • поддержка при слиянии и поглощении компаний.
В Польше нашли способ трудоустроить украинцев, которые не знают польский язык

Подавать заявки на стажировку украинцы смогут в течение мая-августа 2022 года. Принять участие в программе могут как абитуриенты, студенты и выпускники, так и те, кто хочет попробовать себя в новой сфере, не тратя на обучение несколько лет.

Стажировки предлагаются в польских городах и за рубежом, в частности, в Софии, Бухаресте, Вене, Будапеште.

Так как в Польшу во время войны в Украине приехало много женщин, а рабочих мест для них без знания польского на рынке труда практически нет, то после такой стажировки они смогут и язык подучить и квалификацию получить, если конечно планируют оставаться в стране надолго.

Чтобы присоединиться к программе стажировок, украинцам нужно заполнить регистрационную форму по ссылке.

Ранее сообщалось, что в мае украинским беженцам польские власти начнут выплачивать денежную помощь в размере 500 злотых.


Лобанова Єлизавета, Тудей

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