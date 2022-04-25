В Польше нашли способ трудоустроить украинцев, которые не знают польский язык

В Польше возник кризис на рынке труда, и чтобы решить эту проблему, правительство решило замотивировать украинских беженцев трудоустраиваться в стране, предложив им программы оплачиваемой стажировки.

Компания MCI Capital ASI SA (MCI) совместно с польско-украинской торговой палатой предлагает украинцам, которые сейчас находятся в Польше , пройти обучение и получить работу по следующим направлениях:

обслуживание клиентов;

бухгалтерский учет и обеспечение нормативного соответствия;

разработка программ (в том числе разработка программного обеспечения, Front End, программирование PHP FullStack), администрирование баз данных;

контакт-центр;

проверка качества/работа с жалобами;

группа досуга;

цифровой маркетинг;

финансы;

глобальная деятельность;

кадры и оплата труда;

рецепция и администрирование;

поддержка при слиянии и поглощении компаний.

Подавать заявки на стажировку украинцы смогут в течение мая-августа 2022 года. Принять участие в программе могут как абитуриенты, студенты и выпускники, так и те, кто хочет попробовать себя в новой сфере, не тратя на обучение несколько лет.

Стажировки предлагаются в польских городах и за рубежом, в частности, в Софии, Бухаресте, Вене, Будапеште.

Так как в Польшу во время войны в Украине приехало много женщин, а рабочих мест для них без знания польского на рынке труда практически нет, то после такой стажировки они смогут и язык подучить и квалификацию получить, если конечно планируют оставаться в стране надолго.

Чтобы присоединиться к программе стажировок, украинцам нужно заполнить регистрационную форму по ссылке.

Ранее сообщалось, что в мае украинским беженцам польские власти начнут выплачивать денежную помощь в размере 500 злотых.