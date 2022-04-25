В Британии начали ограничивать продажу подсолнечного масла из-за вызванного войной дефицита

Супермаркеты в Великобритании ограничили количество масла, которое могут покупать клиенты, из-за проблем с цепью поставок, вызванных войной в Украине. Об этом пишет ЭП со ссылкой на Bloomberg.

Фото: GETTY IMAGES

Так, сеть Tesco продает не более трех единиц продукции на одного клиента, а Waitrose и Morrisons — всего две единицы.

В комментарии BBC Том Холдер из Британского розничного консорциума назвал этот шаг временной мерой, «чтобы обеспечить доступность для всех».

Ограничения относятся преимущественно к подсолнечному маслу, большая часть которого поставляется в Британию из Украины. В некоторых супермаркетах также была ограничена продажа оливкового и рапсового масла.

По словам Холдера, розничные торговцы работают с поставщиками, чтобы увеличить производство альтернативных кулинарных масел, чтобы минимизировать влияние на потребителей.

«Цены на кулинарное масло и жиры выросли на 7%, что почти на четверть дороже, чем год назад, сообщило 13 апреля Управление национальной статистики», — отмечает агентство.

Контекст