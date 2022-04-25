Европа может потерять треть поставок газа через Украину — Нафтогаз

РоSSийские войска срывают работу украинской газотранспортной системы, что может привести к существенному снижению транзита газа в Европейский союз, сообщил в своем Twitter глава НАК «Нафтогаз» Юрий Витренко.

«По нашим оценкам, треть объема газа, экспортируемого из РоSSии в ЕС через Украину, будет потеряна, если оккупационные войска не перестанут срывать работу наших станций на временно оккупированных территориях», — сообщил он.

Перенаправление потоков

Ранее стало известно, что Украина пытается убедить западных союзников перенести часть объемов газоснабжения из Северного потока-1 в украинский газопровод.