Новостей.COM ⇒
2022-04-25
Европа может потерять треть поставок газа через Украину — Нафтогаз
РоSSийские войска срывают работу украинской газотранспортной системы, что может привести к существенному снижению транзита газа в Европейский союз,
«По нашим оценкам, треть объема газа, экспортируемого из РоSSии в ЕС через Украину, будет потеряна, если оккупационные войска не перестанут срывать работу наших станций на временно оккупированных территориях», — сообщил он.
Перенаправление потоков
Ранее стало известно, что Украина пытается убедить западных союзников перенести часть объемов газоснабжения из Северного потока-1 в украинский газопровод.
Это заставит РоSSию платить больше за транзит, что помогло бы усилить оборону и удержать РФ от нанесения ущерба украинским газопроводам.