Европа может потерять треть поставок газа через Украину — Нафтогаз

РоSSийские войска срывают работу украинской газотранспортной системы, что может привести к существенному снижению транзита газа в Европейский союз, сообщил в своем Twitter глава НАК «Нафтогаз» Юрий Витренко.

Европа может потерять треть поставок газа через Украину — Нафтогаз

«По нашим оценкам, треть объема газа, экспортируемого из РоSSии в ЕС через Украину, будет потеряна, если оккупационные войска не перестанут срывать работу наших станций на временно оккупированных территориях», — сообщил он.

Перенаправление потоков

Ранее стало известно, что Украина пытается убедить западных союзников перенести часть объемов газоснабжения из Северного потока-1 в украинский газопровод.

Это заставит РоSSию платить больше за транзит, что помогло бы усилить оборону и удержать РФ от нанесения ущерба украинским газопроводам.

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