РоSSийская компания хочет продавать Индии алмазы в обход санкций — Bloomberg

Крупнейший мировой производитель алмазов — роSSийская «Алроса» — на этой неделе отправил делегацию в Индию, чтобы обсудить с местными клиентами и трейдерами возможность поставлять алмазы в страну в обход санкций. Об этом пишет ЭП со ссылкой на Bloomberg .

РоSSийская компания хочет продавать Индии алмазы в обход санкций — Bloomberg
Фото: miningmagazine.com

По словам источников Bloomberg, на встрече обсуждались, в частности, продажи роSSийских алмазов за рубли или рупии. Однако для достижения договоренности нужно согласие индийского правительства, не участвовавшего в переговорах, отмечает агентство.

Как пишет Bloomberg, в настоящее время из-за введенных против «Алросы» ограничений полностью прекратились поставки драгоценных камней из РФ в индийский город Сурат — мировой центр огранки алмазов.

Индийские банки не могут или не хотят прорабатывать платежи роSSийских компаний, объясняет агентство. Перебои в поставках уже сказались на цене драгоценных камней: на прошлой неделе начала расти стоимость мелких алмазов, на которых специализируется «Алроса».

Контекст

«Алроса» — крупнейшая в мире алмазодобывающая компания, на которую приходится 90% добычи алмазов в РоSSии. 7 апреля США ввели против нее блокирующие санкции. Любые соглашения с группой «Алроса» должны быть завершены до 7 мая, а с ее подразделением в США Alrosa USA — до 7 июня.

Индия пользуется моментом

Ранее западные СМИ сообщали, что Индия покупает у РоSSии нефть Urals с дисконтом до $35. Такие большие скидки РоSSия вынуждена оказывать из-за санкционного давления, «снижающего аппетит к ее баррелям».

А Сактивель, президент Федерации индийских экспортных организаций, заявлял, что международные санкции против РоSSии создают для индийских экспортеров шанс экспансии на рынок агрессора. В настоящее время Индия экспортирует в РФ сравнительно незначительный ассортимент продукции, преимущественно сельскохозяйственного или фармацевтического характера.

Также Индия воспользовалась возможностью дешево купить роSSийский уголь.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Показания электросчетчиков: что будет с клиентами, которые их не передавалиПоказания электросчетчиков: что будет с клиентами, которые их не передавали
ПриватБанк блокирует карты украинцев, оказавшихся за границейПриватБанк блокирует карты украинцев, оказавшихся за границей
Rozetka на время войны поменяла название брендаRozetka на время войны поменяла название бренда
Налоги в Украине: после Пасхи начнут штрафовать за неуплатуНалоги в Украине: после Пасхи начнут штрафовать за неуплату
Приватбанк объявил об изменении правил продажи валютыПриватбанк объявил об изменении правил продажи валюты
Блок рекламы


Похожие новости
Олег Тиньков хочет продать долю в группе «Тинькофф»Олег Тиньков хочет продать долю в группе «Тинькофф»
Украина сможет продавать в ЕС свою электроэнергию – МинфинУкраина сможет продавать в ЕС свою электроэнергию – Минфин
Великобритания готова впервые за 30 лет открыть угольную шахту из-за санкций РФ, - СМИВеликобритания готова впервые за 30 лет открыть угольную шахту из-за санкций РФ, - СМИ
WSJ: РФ блокирует экономические данные, чтобы скрыть влияние санкций ЗападаWSJ: РФ блокирует экономические данные, чтобы скрыть влияние санкций Запада
Украина передала МАГАТЭ перечень необходимого оборудования для безопасного функционирования ядерных объектовУкраина передала МАГАТЭ перечень необходимого оборудования для безопасного функционирования ядерных объектов
Казахстан хочет оспорить запрет РФ на экспорт зерна в ЕАЭСКазахстан хочет оспорить запрет РФ на экспорт зерна в ЕАЭС
Противодействие обходу антироSSийских санкций и не только: в Госфинмониторинге отчитались о сделанном за время войныПротиводействие обходу антироSSийских санкций и не только: в Госфинмониторинге отчитались о сделанном за время войны
Австрийская компания OMV прекратила импорт нефти из РоSSииАвстрийская компания OMV прекратила импорт нефти из РоSSии
ЕС может оплатить большую часть расходов на восстановление Украины — BloombergЕС может оплатить большую часть расходов на восстановление Украины — Bloomberg
Европа хочет дать большую часть средств на восстановление Украины: думают о триллионе и как его тратитьЕвропа хочет дать большую часть средств на восстановление Украины: думают о триллионе и как его тратить
Последние новости
Подгружаем последние новости