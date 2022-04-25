РоSSийская компания хочет продавать Индии алмазы в обход санкций — Bloomberg

Крупнейший мировой производитель алмазов — роSSийская «Алроса» — на этой неделе отправил делегацию в Индию, чтобы обсудить с местными клиентами и трейдерами возможность поставлять алмазы в страну в обход санкций. Об этом пишет ЭП со ссылкой на Bloomberg .

Фото: miningmagazine.com

По словам источников Bloomberg, на встрече обсуждались, в частности, продажи роSSийских алмазов за рубли или рупии. Однако для достижения договоренности нужно согласие индийского правительства, не участвовавшего в переговорах, отмечает агентство.

Как пишет Bloomberg, в настоящее время из-за введенных против «Алросы» ограничений полностью прекратились поставки драгоценных камней из РФ в индийский город Сурат — мировой центр огранки алмазов.

Индийские банки не могут или не хотят прорабатывать платежи роSSийских компаний, объясняет агентство. Перебои в поставках уже сказались на цене драгоценных камней: на прошлой неделе начала расти стоимость мелких алмазов, на которых специализируется «Алроса».

Контекст

«Алроса» — крупнейшая в мире алмазодобывающая компания, на которую приходится 90% добычи алмазов в РоSSии. 7 апреля США ввели против нее блокирующие санкции. Любые соглашения с группой «Алроса» должны быть завершены до 7 мая, а с ее подразделением в США Alrosa USA — до 7 июня.

Индия пользуется моментом

Ранее западные СМИ сообщали, что Индия покупает у РоSSии нефть Urals с дисконтом до $35. Такие большие скидки РоSSия вынуждена оказывать из-за санкционного давления, «снижающего аппетит к ее баррелям».

А Сактивель, президент Федерации индийских экспортных организаций, заявлял, что международные санкции против РоSSии создают для индийских экспортеров шанс экспансии на рынок агрессора. В настоящее время Индия экспортирует в РФ сравнительно незначительный ассортимент продукции, преимущественно сельскохозяйственного или фармацевтического характера.

Также Индия воспользовалась возможностью дешево купить роSSийский уголь.