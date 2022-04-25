Правительство уже выплатило украинцам $1,1 миллиарда по программе єПідтримка — Шмыгаль

Правительство Украины уже выплатило $1,1 млрд гражданам, которые в марте подали заявки на получение компенсаций по программе єПідтримка. Об этом в Вашингтоне заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, сообщает Укринформ.

Правительство уже выплатило украинцам $1,1 миллиарда по программе єПідтримка — Шмыгаль

«Поддержка и выплаты по 6,5 тысячи гривен людям, которые были внутренне перемещенными, стоили государству 1,1 миллиарда долларов США. Нам нужно продолжать эти выплаты, продолжать эту поддержку, поэтому мы опираемся на помощь наших партнеров», — отметил Шмыгаль во время визита в США.

Он заверил, что сегодня все партнеры объединились вокруг Украины: «МВФ, Всемирный банк, Соединенные Штаты — все применяют быстрые подходы».

Проблема с выплатами

Напомним, как ранее сообщал «Минфин», многие читатели нашего сайта жаловались на то, что подали заявку на получение помощи в размере 6,5 тыс. грн. в «Дія», но деньги не получили.

В сообщении об одобрении заявки в приложении «Дія» отмечалось, что средства будут начислены в течение 10 дней, но в этот срок деньги так и не поступали. В свою очередь банки заявляли, что задержка происходит не с их стороны.

В Минэкономики заверили, что украинцы, которые подали заявку в период с 23 по 31 марта и были внесены в соответствующий реестр гарантированно получат выплаты.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Показания электросчетчиков: что будет с клиентами, которые их не передавалиПоказания электросчетчиков: что будет с клиентами, которые их не передавали
ПриватБанк блокирует карты украинцев, оказавшихся за границейПриватБанк блокирует карты украинцев, оказавшихся за границей
Rozetka на время войны поменяла название брендаRozetka на время войны поменяла название бренда
Налоги в Украине: после Пасхи начнут штрафовать за неуплатуНалоги в Украине: после Пасхи начнут штрафовать за неуплату
Приватбанк объявил об изменении правил продажи валютыПриватбанк объявил об изменении правил продажи валюты
Блок рекламы


Похожие новости
В Польше продают пиво "Путин ху***" - деньги идут на помощь украинцам: фотоВ Польше продают пиво "Путин ху***" - деньги идут на помощь украинцам: фото
Украинцам запретили покупать криптовалюту с гривневых счетовУкраинцам запретили покупать криптовалюту с гривневых счетов
Украинцам выделили внушительную сумму компенсации за размещение беженцевУкраинцам выделили внушительную сумму компенсации за размещение беженцев
ПриватБанк начал возмещать украинцам вклады из ликвидированных банковПриватБанк начал возмещать украинцам вклады из ликвидированных банков
Правительство дополнительно выделило Минобороны 16 млрд грнПравительство дополнительно выделило Минобороны 16 млрд грн
ЕС дополнительно выделит 50 млн евро на гуманитарную помощь украинцамЕС дополнительно выделит 50 млн евро на гуманитарную помощь украинцам
Несмотря на войну, в Украине запустили энергообъект стоимостью полмиллиарда гривеньНесмотря на войну, в Украине запустили энергообъект стоимостью полмиллиарда гривень
Более 250 предприятий из охваченных войной регионов переместили в другие области – ШмыгальБолее 250 предприятий из охваченных войной регионов переместили в другие области – Шмыгаль
Индия хочет увеличить экспорт в РоSSию на 2 миллиарда долларовИндия хочет увеличить экспорт в РоSSию на 2 миллиарда долларов
Глава Минцифры рассказал, сколько заявлений о поврежденном имуществе получило правительствоГлава Минцифры рассказал, сколько заявлений о поврежденном имуществе получило правительство
Последние новости
Подгружаем последние новости