Правительство уже выплатило украинцам $1,1 миллиарда по программе єПідтримка — Шмыгаль

Правительство Украины уже выплатило $1,1 млрд гражданам, которые в марте подали заявки на получение компенсаций по программе єПідтримка. Об этом в Вашингтоне заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, сообщает Укринформ.

«Поддержка и выплаты по 6,5 тысячи гривен людям, которые были внутренне перемещенными, стоили государству 1,1 миллиарда долларов США . Нам нужно продолжать эти выплаты, продолжать эту поддержку, поэтому мы опираемся на помощь наших партнеров», — отметил Шмыгаль во время визита в США .

Он заверил, что сегодня все партнеры объединились вокруг Украины: « МВФ , Всемирный банк, Соединенные Штаты — все применяют быстрые подходы».

Проблема с выплатами

Напомним, как ранее сообщал «Минфин», многие читатели нашего сайта жаловались на то, что подали заявку на получение помощи в размере 6,5 тыс. грн. в «Дія», но деньги не получили.

В сообщении об одобрении заявки в приложении «Дія» отмечалось, что средства будут начислены в течение 10 дней, но в этот срок деньги так и не поступали. В свою очередь банки заявляли, что задержка происходит не с их стороны.

В Минэкономики заверили, что украинцы, которые подали заявку в период с 23 по 31 марта и были внесены в соответствующий реестр гарантированно получат выплаты.