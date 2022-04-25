Shell начала процесс выхода из роSSийского проекта «Сахалин-2»

Shell продает свою долю в роSSийском проекте «Сахалин-2». Уже начались переговоры с китайскими предприятиями по этому вопросу, сообщает Financial Times.

Продав долю в проекте, нефтегазовая компания Shell пытается компенсировать потери, которые она понесла в результате прекращения деятельности в РоSSии. Отмечается, что переговоры по продаже ведутся с китайскими Cnooc, CNPC и Sinopec.

Shell владеет 27,5% в роSSийском нефтегазовом месторождении «Сахалин-2». На фоне введенных Западом санкций против РоSSии, компания хочет избавиться от актива, что приведет к финансовым потерям.

Китайские компании согласны приобрести долю только в том случае, если им будет предоставлена большая скидка. При этом других претендентов на покупку роSSийского актива у Shell нет.

Что известно о проекте

«Сахалиин-2» — нефтегазовый проект, реализуемый на острове Сахалин на условиях соглашения о разделе продукции (около 60 % сжиженного газа предназначено для Японии).

Оператор проекта — компания «Сахалин Энерджи», в которой роSSийскому Газпрому принадлежит 50% + 1 акция. У Shell — 27,5% минус 1 акция, Mitsui — 12,5%, Mitsubishi — 10%.