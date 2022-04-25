В Приватбанке объяснили причины задержки с выплатой 6500 грн. Налоговая проверяет списки

В апреле многие пользователи сайта «Минфин» жаловалось, что не получили помощь в 6,5 тыс. грн по программе єПідтримка, хотя отведенное для ее зачисления время уже прошло. В Приватбанке объяснили причины.

В Приватбанке объяснили причины задержки с выплатой 6500 грн. Налоговая проверяет списки

Как отмечают представители банка, распорядителем средств этой программы является Министерство экономики. «Банк является получателем средств от Министерства экономики и осуществляет зачисление на карту сразу, как только деньги поступают на счета банка», — отметили в финучреждении, отвечая на жалобу пользователя lilovich. Читательница написала, что подала заявку еще 27 марта, уже прошло 25 дней, а денег на карте по-прежнему нет.

Кто виноват?

Сейчас, объясняют специалисты Приватбанка, есть задержки в финансировании программы, а потому следует подождать.

Кроме этого, в банке сообщили, что есть некоторые вопросы по спискам граждан, которые предоставила Государственная налоговая служба. «Так случилось, что ГНС после получения заявок от граждан повторно провела проверку предприятий и изъяла те предприятия, которые не подпадают под критерии выплаты», — объясняют в Приватбанке.

Для получения более подробной информации граждане могут обратиться в Государственную налоговую службу. Ее контакты можно получить по ссылке.

Кто может получить помощь

Срок приема заявок на получение 6,5 тыс. грн. в рамках программы єПідтримка закончился 31 марта. Право на подачу заявок имели официально трудоустроенные лица и ФЛП, которые:

  • состояли на учете в качестве плательщиков единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование в регионах, список которых утвержден правительством (Волынская, Донецкая, Житомирская, Запорожская, Киевская, Луганская, Николаевская, Одесская, Сумская, Харьковская, Херсонская, Черниговская области и г. Киев);
  • предоставили в установленном законодательством порядке налоговую отчетность за IV квартал 2021 г. или годовую отчетность за 2021 год.

Проблема с выплатами

22 апреля в Минэкономики заявили, что украинцы, которые в период с 23 по 31 марта подали заявку на получение 6,5 тыс. грн. в рамках программы єПідтримка и были внесены в соответствующий реестр гарантированно получат выплаты.

С дополнительными вопросами по программе порекомендовали обратиться в Минэкономики на электронный адрес 6500@me.gov.ua.

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