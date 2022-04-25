Британия разрешила Газпромбанку проводить платежи за газ для ЕС

Британия выдала Газпромбанку лицензию, позволяющую дальше получать платежи с целью обеспечения поступления роSSийского газа в ЕС до конца мая. Об этом пишет ЭП со ссылкой на Financial Times.

Британия разрешила Газпромбанку проводить платежи за газ для ЕС

Таким образом, Газпромбанк и его дочерние компании смогут продолжить получать деньги за роSSийский газ для ЕС по контрактам, подписанным до 21 апреля, до конца следующего мая.

Лицензия также позволяет открывать и закрывать счета в Газпромбанке, что необходимо большинству покупателей для оплаты газа по предложенной Кремлем новой схеме.

Несмотря на координацию с ЕС, Британия разошлась с блоком в отношении санкций против роSSийского Газпромбанка — главного финучреждения, через которое проводят платежи за роSSийский газ. ЕС, до сих пор не решающийся оборвать зависимость от роSSийского газа, противостоит введению санкций против Газпромбанка. Такой шаг фактически был бы равнозначен газовому эмбарго.

Как Европа платит за газ

Президент Р Ф Владимир Путин подписал указ по оплате по странам Евросоюза газа в рублях, но, вероятно, для ЕС ничего не изменится.

Фактически страны и дальше смогут переводить средства в евро на отдельный счет в Газпромбанке. Затем банк на Мосбирже будет продавать валюту и конвертировать ее в рубли. Также правительственная комиссия по иностранным инвестициям может выдавать разрешения на оплату газа не в рублях.

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