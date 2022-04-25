Британия разрешила Газпромбанку проводить платежи за газ для ЕС

Британия выдала Газпромбанку лицензию, позволяющую дальше получать платежи с целью обеспечения поступления роSSийского газа в ЕС до конца мая. Об этом пишет ЭП со ссылкой на Financial Times.

Таким образом, Газпромбанк и его дочерние компании смогут продолжить получать деньги за роSSийский газ для ЕС по контрактам, подписанным до 21 апреля, до конца следующего мая.

Лицензия также позволяет открывать и закрывать счета в Газпромбанке, что необходимо большинству покупателей для оплаты газа по предложенной Кремлем новой схеме.

Несмотря на координацию с ЕС , Британия разошлась с блоком в отношении санкций против роSSийского Газпромбанка — главного финучреждения, через которое проводят платежи за роSSийский газ. ЕС , до сих пор не решающийся оборвать зависимость от роSSийского газа, противостоит введению санкций против Газпромбанка. Такой шаг фактически был бы равнозначен газовому эмбарго.

Как Европа платит за газ

Президент Р Ф Владимир Путин подписал указ по оплате по странам Евросоюза газа в рублях, но, вероятно, для ЕС ничего не изменится.

Фактически страны и дальше смогут переводить средства в евро на отдельный счет в Газпромбанке. Затем банк на Мосбирже будет продавать валюту и конвертировать ее в рубли. Также правительственная комиссия по иностранным инвестициям может выдавать разрешения на оплату газа не в рублях.