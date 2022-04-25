Олег Тиньков хочет продать долю в группе «Тинькофф»

Олег Тиньков ведет переговоры о продаже 35% доли в TCS Group (группа «Тинькофф»), которая оформлена на семейный траст, — сообщает РБК со ссылкой на источники. Это структура, которая владеет Тинькофф банком, «Тинькофф Страхование» и другими активами.

Олег Тиньков хочет продать долю в группе «Тинькофф»
Фото: BBC

По данным источников агентства, Тиньков пытается продать долю в TCS и уже предлагал ее потенциальным покупателям, но этот процесс начался еще до нападения РоSSии на Украину и введения жестких санкций против бизнесмена.

Они утверждают, что основатель банка хочет нормально жить «не здесь и не зависеть от тех, кто сейчас руководит страной».

Тиньков, война и санкции

Тиньков 19 апреля высказался резко против войны с Украиной, отметив, что не видит «ни одного бенефициара» происходящего. Он выразил уверенность в том, что 90% россиян выступают против войны.

В тот же день банк выпустил сообщение о том, что не будет комментировать личное мнение Тинькова, поскольку он «уже много лет не является лицом, принимающим решения в компаниях группы „Тинькофф“, давно не был в РоSSии и все последние годы занимается вопросами своего здоровья». Накануне Тинькофф банк объявил о планах провести ребрендинг.

Тиньков, в последнее время находившийся в Лондоне, оказался под британскими санкциями, но не попал под санкции США и Евросоюза. TCS Group и Тинькофф банк также избежали ограничений.

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