В НБУ объяснили, как и сколько денег можно переводить за границу

В рамках лимитов украинцы могут совершать Р2Р-переводы и «quasi cash» операции, сообщили в Национальном банке.

В НБУ объяснили, как и сколько денег можно переводить за границу

Что такое P2P-переводы

P2P-переводы — это переводы с карты на карту. То есть это когда одно физическое лицо со своей карты осуществляет перевод на карту другого лица.

В каких объемах украинцы могут осуществлять P2P-переводы

  • С гривневых платежных карт граждане могут переводить средства на карты физических лиц за границей в пределах лимита 100 тысяч гривен в месяц.
  • Кроме того, украинцы могут осуществлять переводы на карты за границей со своих валютных платежных карт в пределах отдельного лимита в 100 тыс. грн в месяц (это более $3 тыс.)

Итак, в целом человек, имеющий средства на гривневой и валютной карте, может перевести до 200 тыс. гривен в месяц (до 100 тыс. гривен со своей гривневой карты и до 100 тыс. гривен со своей валютной карты) на карту родственникам или близким, которые временно находятся за пределами Украины из-за войны войны.

Важно

Лимит для перевода 100 тыс. грн с валютных карт общий для P2P-переводов и операций «quasi cash». То есть если вы уже перевели со своей украинской валютной карты на карту за границей 100 тыс. грн в эквиваленте, то совершить в этот месяц операции «quasi cash» вы уже не сможете. И наоборот, если вы исчерпали лимит в 100 тыс. грн. по операциям «quasi cash», то в этот месяц вы не сможете делать Р2Р-переводы.

Что такое операции «quasi cash»

К операциям «quasi cash», в частности, относятся: пополнение электронных кошельков, брокерских или форекс-счетов, оплата дорожных чеков, покупка виртуальных активов и т. д.

Пример такой операции — это пополнение с помощью платежной карты кошелька криптобиржи.

Какие ограничения действуют по операциям «quasi cash»

  • Такие операции граждане могут совершать только с валютных платежных карт в пределах лимита до 100 тыс. грн в эквиваленте (это более $3 тыс.) в месяц.
  • Совершение операций «quasi cash» с помощью гривневых платежных карт временно запрещено.

Отсутствуют ограничения на осуществление переводов с целью оплаты расходов за границей, связанных со смертью граждан, лечением в медицинских учреждениях, транспортировкой больных и оплаты обучения на счета учебных заведений за границей, которые могут производиться без ограничений.

Также для содействия деятельности волонтеров физическим лицам разрешено переводить иностранную валюту для покупки ряда товаров за границей в пределах ежемесячного лимита 400 тыс. грн в эквиваленте (это более $13,5 тыс.).

К таким товарам относятся бронежилеты, каски, шлемы, военная и тактическая форма, военная и тактическая обувь, защитная одежда, оптические приборы для слежки, беспилотные летательные аппараты, спальные мешки, карематы и средства для оказания медицинской помощи.

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