РФ дала Белоруссии отсрочку по кредитам на сумму более $1 млрд

РоSSия дала Белоруссии отсрочку на год по выплате кредитов на сумму более $1 млрд. Об этом сообщает роSSийский Интерфакс со ссылкой на заявление министра финансов Белоруссии Юрия Селиверстова.

РФ дала Белоруссии отсрочку по кредитам на сумму более $1 млрд

«Что касается РоSSийской Федерации, то на год нам предоставлена отсрочка по платежам — даже не на календарный год, а больше. И более $1 млрд платежей, которые нам надо было осуществлять, мы сейчас не осуществляем», — сообщил он.

Что ждет Беларусь

Как писал «Минфин», международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings прогнозирует, что Беларусь в течение года объявит дефолт, а экономика страны упадет на 15%.

Аналитики S&P отмечают, что Беларусь ожидает самый резкий экономический спад за последние десятилетия. Согласно базовому сценарию ВВП страны сократится на 15% в 2022 году, а затем на 5% в 2023 году.

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