Макрон поддержал регулирование криптовалют в ЕС
Президент Франции Эммануэль Макрон «не верит в саморегулируемый финансовый сектор», а потому поддерживает законопроект о регулировании криптовалют MiCA. Об этом политик заявил в интервью The Big Whale, передает ForkLog.
«Я не верю в саморегулируемый финансовый сектор. Он не будет устойчивым или демократичным. Именно государственные органы должны определить правильные условия, которые позволят сектору уверенно развиваться, поощряя инновации», — сказал он.
В марте 2022 года Комитет по экономическим и валютным вопросам Европарламента большинством голосов принял MiCA. Дальнейшее обсуждение законопроекта пройдет на уровне
Президент Франции также поддержал идею создания цифрового евро. По его мнению, внедрение закона MiCA позволит добиться большего прогресса в этом вопросе.
Макрон назвал индустрию Web 3.0 «возможностью, которую нельзя упустить». По его словам, Франция и Европа имеют шансы стать авангардом «нового поколения интернета».
Вместе с тем политик заявил, что высокий темп развития технологий создает цифровой разрыв между «хозяевами цифровых технологий, ИИ, квантовых вычислений, блокчейна» и теми, кто исключен из этой системы.
Напомним
Ранее в Европейском центральном банке выразили обеспокоенность тем, что РоSSияне могут использовать криптовалюты для обхода санкций. Учреждение пообещало остановить «отмывание» денег через криптоактивы.
В Украине криптовалюту легализовали еще 16 марта, когда президент Украины Владимир Зеленский подписал закон «О виртуальных активах».