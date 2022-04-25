Макрон поддержал регулирование криптовалют в ЕС

Президент Франции Эммануэль Макрон «не верит в саморегулируемый финансовый сектор», а потому поддерживает законопроект о регулировании криптовалют MiCA. Об этом политик заявил в интервью The Big Whale, передает ForkLog.

Макрон поддержал регулирование криптовалют в ЕС
Фото: politico.eu

«Я не верю в саморегулируемый финансовый сектор. Он не будет устойчивым или демократичным. Именно государственные органы должны определить правильные условия, которые позволят сектору уверенно развиваться, поощряя инновации», — сказал он.

В марте 2022 года Комитет по экономическим и валютным вопросам Европарламента большинством голосов принял MiCA. Дальнейшее обсуждение законопроекта пройдет на уровне Совета Е С и Еврокомиссии.

Президент Франции также поддержал идею создания цифрового евро. По его мнению, внедрение закона MiCA позволит добиться большего прогресса в этом вопросе.

Макрон назвал индустрию Web 3.0 «возможностью, которую нельзя упустить». По его словам, Франция и Европа имеют шансы стать авангардом «нового поколения интернета».

Вместе с тем политик заявил, что высокий темп развития технологий создает цифровой разрыв между «хозяевами цифровых технологий, ИИ, квантовых вычислений, блокчейна» и теми, кто исключен из этой системы.

Напомним

Ранее в Европейском центральном банке выразили обеспокоенность тем, что РоSSияне могут использовать криптовалюты для обхода санкций. Учреждение пообещало остановить «отмывание» денег через криптоактивы.

В Украине криптовалюту легализовали еще 16 марта, когда президент Украины Владимир Зеленский подписал закон «О виртуальных активах».

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