Как украинцы могут оформить статус безработного, если потеряны документы

Во время войны получить статус безработного в Украине стало гораздо проще. Подать заявку на получение выплат можно в режиме онлайн. Услуга доступна даже тем гражданам, кто потерял свои документы во время войны.

Стало известно, как украинцы могут оформить статус безработного, если потеряны документы

Так, если вы потеряли документы, сведения о вас, необходимые для выплат по безработице, можно получить из:

  • государственного реестра налогоплательщиков;
  • единого государственного реестра юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных формирований;
  • системы государственного пенсионного страхования;
  • государственного реестра государственного социального страхования;
  • системы Государственной миграционной службы и Министерства внутренних дел;
  • базы данных о внутриперемещенных лицах;
  • налоговых отчетностей за 2021 год.

Пособие по безработице назначается с первого дня предоставления статуса безработного и продолжается на период военного положения и в течение 180 дней после его прекращения или отмены.

Выплату по безработице во время военного состояния можно получать дистанционно при условии, что не реже чем на 30 дней безработный будет сообщать (по телефону, электронной почтой) о том, что до сих пор не нашел работу.

Максимальный размер пособия по безработице не может быть больше 1,5 минимальных заработных плат (по состоянию на апрель 2022 года — 9 750 гривен).

Зарегистрировать статус безработного и оформить ежемесячные выплаты можно в приложении "Дия". Необходимо только заполнить соответствующую анкету, выбрать любой удобный центр занятости без привязки к месту регистрации.

Далее необходимо указать номер банковской карты, на которую будут приходить средства. После оформления заявки на получение пособия по безработице в приложении "Дия" работник центра занятости свяжется с автором заявления для дополнительных консультаций и поможет в поиске работы.

Ранее сообщалось, что в Украине упростили условия регистрации безработных и оформление пособия по безработице.


Лобанова Єлизавета, Тудей

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