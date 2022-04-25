Латвия поможет Украине продать зерновые через свои порты - Минагрополитики
Министр аграрной политики Николай Сольский обсудил со своим коллегой Каспарсом Герхардсом возможность экспорта украинского зерна через латвийские порты, информирует
22-24 апреля Министр аграрной политики и продовольствия Украины Николай Сольский посетил с рабочим визитом в Латвию. Глава ведомства встретился со своим коллегой Каспарсом Герхардсом и обсудил с ним потенциальную помощь Латвийской Республики в вопросе экспорта украинских зерновых в другие страны.
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Ранее президент Латвии Эгилс Левитс заявил, что его страна поддерживает вступление Украины в ЕС и готова стать помощником в преодолении экспортного кризиса, возникшего в результате войны против РоSSии.