Латвия поможет Украине продать зерновые через свои порты - Минагрополитики

Министр аграрной политики Николай Сольский обсудил со своим коллегой Каспарсом Герхардсом возможность экспорта украинского зерна через латвийские порты, информирует ZN.ua.

Латвия поможет Украине продать зерновые через свои порты - Минагрополитики
© unsplash/tunagraphy

22-24 апреля Министр аграрной политики и продовольствия Украины Николай Сольский посетил с рабочим визитом в Латвию. Глава ведомства встретился со своим коллегой Каспарсом Герхардсом и обсудил с ним потенциальную помощь Латвийской Республики в вопросе экспорта украинских зерновых в другие страны.

Как сообщили в Минагрополитики, Сольский посетил Рижский, Вентспилсский свободные порты и специальную экономическую зону города Лиепая. Министр ознакомился с портовой и логистической инфраструктурой Латвии, а также обсудил возможность экспорта украинской аграрной продукции через латвийские порты. Встретился Сольский и с представителями органов местного самоуправления в Латвии, представителями администраций портов, операторами зерновых терминалов, а также компаниями-зернотрейдерами Латвии.

Ранее президент Латвии Эгилс Левитс заявил, что его страна поддерживает вступление Украины в ЕС и готова стать помощником в преодолении экспортного кризиса, возникшего в результате войны против РоSSии.


Александр Кричковский, ZN.ua

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