Латвия поможет Украине продать зерновые через свои порты - Минагрополитики

22-24 апреля Министр аграрной политики и продовольствия Украины Николай Сольский посетил с рабочим визитом в Латвию. Глава ведомства встретился со своим коллегой Каспарсом Герхардсом и обсудил с ним потенциальную помощь Латвийской Республики в вопросе экспорта украинских зерновых в другие страны.

Как сообщили в Минагрополитики , Сольский посетил Рижский, Вентспилсский свободные порты и специальную экономическую зону города Лиепая. Министр ознакомился с портовой и логистической инфраструктурой Латвии, а также обсудил возможность экспорта украинской аграрной продукции через латвийские порты. Встретился Сольский и с представителями органов местного самоуправления в Латвии, представителями администраций портов, операторами зерновых терминалов, а также компаниями-зернотрейдерами Латвии.