В Польше продают пиво "Путин ху***" - деньги идут на помощь украинцам: фото

В Польше создали пиво с интересным названием "Путин ху***" – деньги с продаж идут на помощь украинцам.

Фото опубликовал польский журналист Лукаш Красный, информирует Апостроф.

"Пиво "Putin Ch**" уже попало в магазины, в том числе есть и у меня", - написал он.

На странице Facebook польской пивоварни также опубликовали фото с этим слабоалкогольным напитком, подписав снимок: "Мы надеемся, что вы проводите свой отпуск в хорошей компании, например, как эта! Ваше здоровье!".


Мария Швец, Апостроф

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