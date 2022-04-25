В Польше продают пиво "Путин ху***" - деньги идут на помощь украинцам: фото

В Польше создали пиво с интересным названием "Путин ху***" – деньги с продаж идут на помощь украинцам.

Фото опубликовал польский журналист Лукаш Красный, информирует Апостроф .

"Пиво "Putin Ch**" уже попало в магазины, в том числе есть и у меня", - написал он.

На странице Facebook польской пивоварни также опубликовали фото с этим слабоалкогольным напитком, подписав снимок: "Мы надеемся, что вы проводите свой отпуск в хорошей компании, например, как эта! Ваше здоровье!".