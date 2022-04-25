Дешевые супермаркеты Lidl не появятся в Украине

Немецкая сеть супермаркетов-дискаунтеров Lidl не появится в Украине. Дело в том, что Адам Мищишин, который должен был возглавить украинский офис немецкой компании, занял должность в Европе.

В декабре 2021 года появилась информация о том, что компания Lidl планирует выйти на украинский рынок. Сообщалось даже, что первый супермаркет немецкой сети в Украине откроют в Ивано-Франковске.

Однако, теперь, судя по всему, выход Lidl на украинский рынок отложен. Скорее всего это связано с тем, что наша страна сражается с роSSийскими оккупантами. Действительно, в таких обстоятельствах очень трудно работать, хотя украинские супермаркеты научились этому.

Нужно отметить, что Lidl предлагает покупателям товары по доступной цене. В Украине ее конкурентом могли быть супермаркеты сети АТБ. Недостатком немецкой сети недорогих супермаркетов можно считать довольно ограниченный ассортимент.

Lidl покупает продукты питания крупными партиями, благодаря чему может предлагать покупателям более низкие цены. Но война в Украине отразилась и на работе этой сети.

Напомним, ранее украинцам рассказали, что будет с ценами на продукты питания после войны.