Украина сможет продавать в ЕС свою электроэнергию – Минфин

Недавно Украина присоединилась к европейской сети, став членом ENTSO-E и теперь сможет реализовывать свою электроэнергию на западном рынке. Об этом идет речь на фейсбук-странице министра финансов Украины Сергея Марченко.

"Такую возможность обсуждал со всеми европейскими коллегами. Вице-премьер-министр, Министр финансов Болгарии Асен Васильев выразил готовность внести в повестку дня правительства рассмотрение вопроса о закупке производимой нами электроэнергии», - говорится в сообщении чиновника.

Отметим, European Network of Transmission Systems Operators for Electricity (ENTSO-E) объединяет 43 оператора в 39 странах европейского континента.