Украина сможет продавать в ЕС свою электроэнергию – Минфин

"Европейский рынок будет для Украины более прозрачным, менее политизированным, более открытым", информирует ZN.ua.

Украина сможет продавать в ЕС свою электроэнергию – Минфин
Фото: pxhere.com

Недавно Украина присоединилась к европейской сети, став членом ENTSO-E и теперь сможет реализовывать свою электроэнергию на западном рынке. Об этом идет речь на фейсбук-странице министра финансов Украины Сергея Марченко.

"Такую возможность обсуждал со всеми европейскими коллегами. Вице-премьер-министр, Министр финансов Болгарии Асен Васильев выразил готовность внести в повестку дня правительства рассмотрение вопроса о закупке производимой нами электроэнергии», - говорится в сообщении чиновника.

Отметим, European Network of Transmission Systems Operators for Electricity (ENTSO-E) объединяет 43 оператора в 39 странах европейского континента.


Оксана Коваль, ZN.ua

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