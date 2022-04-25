РоSSия наращивает экспорт нефти, невзирая на западные санкции - Nikkei

С 24 февраля по 18 апреля из РФ вышли в общей сложности 380 нефтетанкеров - больше, чем за тот же период годом ранее

РоSSия наращивает экспорт нефти, невзирая на западные санкции - Nikkei
© The War Zone

Как сообщила японская газета Nikkei со ссылкой на данные компании Refinitiv, отслеживающей движения нефтетанкеров, несмотря на агрессию РоSSии против Украины, азиатские страны продолжают закупать в РФ крупные объемы нефти.

С 24 февраля по 18 апреля из РФ вышли в общей сложности 380 нефтетанкеров - больше, чем за тот же период годом ранее (357).

Из них 115 направились в страны Азии: 52 - в Китай, 28 - в Южную Корею, 25 - в Индию, 9 - в Японию и один - в Малайзию. Поставки нефти в Индию по сравнению с тем же периодом прошлого года увеличились в восемь раз.


Юлия Мельничук, ZN.ua

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