РоSSия наращивает экспорт нефти, невзирая на западные санкции - Nikkei

Как сообщила японская газета Nikkei со ссылкой на данные компании Refinitiv , отслеживающей движения нефтетанкеров, несмотря на агрессию РоSSии против Украины, азиатские страны продолжают закупать в РФ крупные объемы нефти.

С 24 февраля по 18 апреля из РФ вышли в общей сложности 380 нефтетанкеров - больше, чем за тот же период годом ранее (357).