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2022-04-25
РоSSия наращивает экспорт нефти, невзирая на западные санкции - Nikkei
С 24 февраля по 18 апреля из РФ вышли в общей сложности 380 нефтетанкеров - больше, чем за тот же период годом ранее
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Как сообщила
С 24 февраля по 18 апреля из РФ вышли в общей сложности 380 нефтетанкеров - больше, чем за тот же период годом ранее (357).
Из них 115 направились в страны Азии: 52 - в Китай, 28 - в Южную Корею, 25 - в Индию, 9 - в Японию и один - в Малайзию. Поставки нефти в Индию по сравнению с тем же периодом прошлого года увеличились в восемь раз.
Юлия Мельничук, ZN.ua