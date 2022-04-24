Одна из крупнейших бирж Nasdaq прекращает работу с роSSийскими инвесторами

Активные подписки будут отменены.

Доступ к бирже Nasdaq для резидентов из РоSSии будет закрыт с 29 апреля. Об этом говорится в сообщении от Saxo Bank, которое было отправлено пользователям, сотрудничающим с Nasdaq. Скриншот сообщения появился на форуме роSSийских трейдеров.

Доступ к бирже для резидентов из РоSSии закроют с 29 апреля. В сообщении также отметили, что россияне больше не будут иметь доступ к актуальным рыночным данным бирж Nasdaq, а любые активные подписки на рыночные данные будут автоматически отменены.

"Следующие изменения произойдут с 29 апреля 2022 года. Клиенты, проживающие в РоSSии, больше не будут иметь доступ к текущим рыночным данным или данным с задержкой с бирж Nasdaq в США и странах Северной Европы, если на счету отсутствует позиция, торгуемая на указанных биржах", - говорится в сообщении.

На сегодняшний день на американской бирже Nasdaq торгуют акциями более 3200 компаний.


Таисия Ястремская, ZN.ua

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