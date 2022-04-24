В мае в Украине разрешат регистрировать куплю-продажу жилья

К концу мая 2022 года в Украине, которая сражается с роSSийскими оккупантами, вновь можно будет регистрировать куплю-продажу недвижимости. Об этом сообщил Денис Малюська, занимающий пост министра юстиции.

В мае в Украине разрешать регистрировать куплю-продажу жилья

Про его словам, такая возможность появится только в тех районах, в которых не ведутся боевые действия.

Реестр вещных прав на недвижимое имущество перестал работать после начала полномасштабного вторжения роSSийских войск в Украину. Это было сделано ради безопасности и чтобы избежать мошенничества.

Однако, это не остановило некоторых украинцев от покупки квартир и домов. Недвижимость во время войны начали покупать по доверенности, заключать предварительные договоры или оформлять завещания на покупателей.

В мае в Украине разрешать регистрировать куплю-продажу жилья

В результате покупатели могут остаться не только без денег, но и без нового жилья. Дело в том, что вышеуказанные операции не защищены юридически.

Напомним, государство будет компенсировать украинцам разрушенное или поврежденное жилье во время войны. Пострадавшим будут выдавать новое жилье. В приложении Дия уже можно подать соответствующую заявку.

Ранее сообщалось, что квартиры, которые украинцы получат в качестве компенсации, нельзя будет продать некоторое время.


Максимов Віталій, Тудей

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