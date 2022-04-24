Денежные переводы за границу: в НБУ рассказали, в каких случаях украинцы могут превысить месячный лимит

С первых дней войны НБУ ограничил денежные переводы за границу. При этом максимальная сумма денег, которую украинцы могут перевести за месяц по двум картам, валютной и гривневой, составляет 200 тысяч гривен. Однако есть случаи, когда этот месячный лимит позволяют превысить.

О том, какие в Украине действуют правила денежных переводов, рассказали в НБУ.

С первых же дней войны в Украине Нацбанк ввел ограничения на денежные переводы с Украины за границу. В НБУ объясняют, что такой шаг был необходим для сохранения стабильности финансовой системы страны.

Какие виды переводов могут совершать украинцы за границу?

В пределах лимитов, установленных НБУ, можно совершать два вида переводов: Р2Р-переводы и quasi cash.

Переводы Р2Р – это переводы между двумя картами (peer-to-peer означает от лица к лицу).

Денежные переводы Р2Р разрешены украинцам в таких объемах:

с платежных карт в гривнах можно переводить на карты физических лиц за границей до 100 тысяч гривен в месяц;

с валютных платежных карт также разрешается ежемесячно переводить сумму, эквивалентную 100 тысячам гривен (это более 3 тысяч долларов).

При этом, имея две карты, гривневую и валютную, можно переводить в месяц в сумме до 200 тысяч гривен.

Денежные переводы quasi cash – это пополнение электронных кошельков, брокерских или форекс-счетов, оплата дорожных чеков, покупка виртуальных активов и прочее. Например, это может быть пополнение с помощью платежной карты кошелька криптобиржи.

Сейчас, в военное время переводы quasi cash с гривневых карт запрещены. Деньги можно переводить только с валютных карт. При этом с валютных карт можно таким образом переводить только до 100 тысяч гривен в месяц (в эквиваленте гривнам).

В некоторых случаях лимиты разрешают превысить

Денежные переводы за границу можно осуществлять без ограничений, если нужно оплатить расходы:

на обучение (переводы на счета учебных заведений);

связанные с лечением граждан или транспортировкой больных граждан;

связанные со смертью за границей.

Кроме того, лимит месячных переводов могут повысить до 400 тысяч гривен в том случае, если деньги предназначаются для волонтерской миссии – закупки товаров военного предназначения. В этот список входит покупка бронежилетов, касок, шлемов, военной и тактической формы, военной и тактической обуви, защитной одежды, оптических приборов для слежки, беспилотных летательных аппаратов, спальных мешков, карематов и средств для оказания медицинской помощи.

Напомним, накануне Пасхи, в субботу, в ПриватБанке произошел масштабный сбой программ и оборудования.