В Польше собака раскопала редкую коллекцию средневековых монет: фото клада

Редкая коллекция брактеатов – тонких односторонних средневековых монет – была выкопана собакой вблизи города Валбжих в Польше. Эксперты говорят, что монеты, датированные 13 веком, являются первым таким большим открытием более ста лет.

О написали в Dolno?l?ski Wojew?dzki Konserwator Zabytk?w.

Владелец собаки рассказал о находке отдела охраны наследия Нижней Силезии в Валбжихе, и туда направили группу для расследования, включая археологов из Вроцлавского университета.

"Кайтуш (собака, - ред.) начал копать землю и так дошел до кувшина с монетами. Объекты оказались средневековыми брактеатами, сохранившимися в поврежденном глиняном горшке", - рассказала Анна Новаковская-Чюхера, уполномоченная по вопросам охраны наследия Валбжиха.

Эксперты предполагают, что монеты чеканились в Бранденбурге, Саксонии или Силезии.

"Найти значительное количество монет этого периода является исключительным случаем", - добавили в офисе, потому что новые валюты могли выпускаться два-три раза в год, а предыдущие наборы монет переплавлялись и чеканились.

Монеты, нашедшие псом, преимущественно в отличном состоянии с четкими отпечатками и незнакомыми повреждениями.

Брактеаты (от латинского bractea, обозначающего тонкий кусок металла) использовались как монеты в средневековье. Они были напечатаны на аверсе, с вогнутым "негативом" изображения на реверсе. С изображением животных, фантастическим дизайном и элементами архитектуры, они являются отличным материалом для медиевистических исследований.

"Идея штамповки монет из тонкой пластины была вызвана малой доступностью руды – серебра или реже золота, а также запасами монетного двора. Короли, герцоги и епископы могли чеканить монеты", – объясняют в управлении охраны наследия, информирует Апостроф.

Что касается собаки Кайтуса, то "ввиду его умения археологи уже спрашивают о его участии в раскопках", - пошутили в управлении охраны наследия.


Лиза Бровко, Апостроф

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