В Британии могут открыть угольную шахту впервые за 30 лет. Об этом сообщает УП со ссылкой на Telegraph.

Как говорится, речь идет о шахте Вудхаус в графстве Камбрия. Предполагается, что министр жилищного строительства Майкл Гоув поддержит планы открыть шахту.

Шахта Woodhouse получила добро от местных советников еще в октябре 2020 года, но через полгода министры начали расследование после протеста активистов накануне конференции по изменению климата COP26.

Премьер Британии Борис Джонсон заявил в ноябре на саммите в Глазго, что "не поддерживает увеличение количества угля", но воздержался от прямой оппозиции.

Источники издания в Вайтголле заявили, что вторжение РоSSии в Украину объединило правительство в пользу этих планов. У Гоува есть время до 7 июля, чтобы принять окончательное решение, но источники говорят, что оно может быть принято гораздо раньше — возможно, уже в середине мая.

Шахта будет производить кокс, важный компонент сталелитейного производства, не сжигаемый на электростанциях. Британия импортировала 40% своего кокса из РоSSии до вторжения в Украину.

За разрешением на добычу угля обратилась горнодобывающая компания West Cumbria.

Напомним, накануне Джонсон заявил о "реалистической возможности" войны в Украине до конца 2023 года.