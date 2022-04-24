Гостуризм предлагает запретить украинским туроператорам работать с РФ и Беларусью

Агентство вместе с компетентными органами составляет список сотрудничающих с россиянами туроператоров.

Гостуризм предлагает запретить украинским туроператорам работать с РФ и Беларусью
Марьяна Олеськив
Фото: Comments.ua

Глава Государственного агентства по развитию туризма Марьяна Олеськив выступает за законодательный запрет украинским туроператорам проводить деятельность в РФ и Беларуси.

Об этом Олескив сказала в интервью, сообщает "Интерфакс-Украина".

"В настоящее время агентство вместе с компетентными органами составляет список туроператоров, сотрудничающих с россиянами или имеющих конечных бенефициаров в стране-агрессоре. Готовим ряд предложений по санкциям, которые будут применяться к таким игрокам туристического рынка", – сказала Олеськив.

Она отметила, что с моральной точки зрения для украинцев вообще неприемлемо после войны вести любой бизнес с РФ.

"Мы должны законодательно урегулировать запрет украинским туроператорам осуществлять деятельность в РоSSии и Беларуси", - подчеркнула глава Гостуризма.

Комментируя такие законодательные ограничения в сфере туризма, Олеськив заявила, что не знает, сколько должно пройти время и вырасти поколений, чтобы украинцы могли говорить о сотрудничестве с россиянами.

"Относительно Беларуси, которая вроде бы с нами не воюет, но с ее территории обстреливают наши города и села, - пока там не произойдет смена власти, ни о каком сотрудничестве речи не может быть", - добавила она.

Напомним, что в Турции создали компанию, которая будет перевозить россиян на турецкие курорты.

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