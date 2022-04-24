Apple, Tesla и не только: Минпромторг РФ легализовал импорт подсанкционных товаров

Пытаясь обойти международные экономические ограничения, Минпромторг РФ подготовил перечень подсанкционных товаров, в отношении которых можно будет провести так называемый “параллельный импорт”. Такая процедура дает возможность ввозить в страну товар, продажа которого началась в других странах мира, при этом без разрешения правообладателя, пишет Интерфакс, ссылаясь на копию приказа ведомства.

Львиная доля в перечне принадлежит маркам автомобилей и сопутствующим товарам: Tesla, Land Rover, Jeep, Jaguar, Chrysler, Bently, Cadillac, Chevrolet, Dodge, Hummer, Rover, GMC, Freightliner, Peterbilt, Kenworth, Mack.