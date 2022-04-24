Apple, Tesla и не только: Минпромторг РФ легализовал импорт подсанкционных товаров
Механизм обхода ограничений планируют распространить на марки техники, в частности, смартфонов и бытовой: Apple, Asus, HP, Panasonic, Samsung, Nokia, Sony, Intel и др, информирует
Пытаясь обойти международные экономические ограничения, Минпромторг РФ подготовил перечень подсанкционных товаров, в отношении которых можно будет провести так называемый “параллельный импорт”. Такая процедура дает возможность ввозить в страну товар, продажа которого началась в других странах мира, при этом без разрешения правообладателя,
Львиная доля в перечне принадлежит маркам автомобилей и сопутствующим товарам: Tesla, Land Rover, Jeep, Jaguar, Chrysler, Bently, Cadillac, Chevrolet, Dodge, Hummer, Rover, GMC, Freightliner, Peterbilt, Kenworth, Mack.