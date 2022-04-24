РоSSия ворует зерно у украинских фермеров и вывозит в Крым

Оккупанты пытаются вызвать продовольственный кризис на юге Украины, информирует ZN.ua.

РоSSийские оккупанты вывозят на крымский полуостров зерно, похищенное у украинских фермеров. Об этом сообщила украинская омбудсменка Людмила Денисова, передает Центр противодействия дезинформации.

Оккупанты ограбили Новоалексеевский элеватор и вывезли зерно в Крым. Подтверждением этому могут служить сообщения жителей Севастополя, что несколько дней назад заработал морской терминал по перевалке зерна, запасов которого в Крыму просто нет.

Также стало известно, что россияне разрешили фермерам Херсона сеять исключительно зерно и подсолнечник, и только если последние согласятся бесплатно отдавать 70% будущего урожая оккупантам. Большинство фермеров отказываются от такого сотрудничества.


Таисия Ястремская, ZN.ua

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