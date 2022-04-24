Помощь беженцам из Украины может быть не только обузой, но и благом для европейских стран - МВФ

Поток беженцев из Украины в ЕС составляет более 5 миллионов человек и уже превысил количество сирийских беженцев в 2015-2016 годах, говорится в Региональном экономическом отчете МВФ, информирует ZN.ua.

Помощь беженцам из Украины может быть не только обузой, но и благом для европейских стран - МВФ
© КГГА, Алексей Самсонов

Экономика стран, принявших к себе много беженцев из Украины, пострадает из-за этого в определенном смысле, но в среднесрочной перспективе украинцы могут помочь в преодолении нехватки рабочей силы в Европе, заявил в интервью «Голосу Америки» директор европейского департамента МВФ Альфред Кеммер.

«Некоторые из беженцев могут остаться на долгий период и это будет позитивом для Европы, потому что в среднесрочной перспективе в Европе не хватает рабочей силы», - говорит чиновник.


Анастасия Дэйна, ZN.ua

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