Помощь беженцам из Украины может быть не только обузой, но и благом для европейских стран - МВФ

Экономика стран, принявших к себе много беженцев из Украины, пострадает из-за этого в определенном смысле, но в среднесрочной перспективе украинцы могут помочь в преодолении нехватки рабочей силы в Европе, заявил в интервью «Голосу Америки» директор европейского департамента МВФ Альфред Кеммер.

«Некоторые из беженцев могут остаться на долгий период и это будет позитивом для Европы, потому что в среднесрочной перспективе в Европе не хватает рабочей силы», - говорит чиновник.