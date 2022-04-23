В РоSSии начался дефицит пуговиц и бумаги

Санкции оставили роSSийских производителей без иностранной продукции.

В РоSSии начался дефицит пуговиц и бумаги
Фото: gudzik.kiev.ua

Вследствие санкций, введенных против РоSSии из-за вторжения в Украину, роSSийское производство столкнулось с нехваткой пуговиц и бумаги. Об этом пишет УНИАН со ссылкой на заявление главы Центробанка РФ Эльвиры Набиуллиной.

Она утверждает, что на многих швейных производствах РФ начались затруднения, а пуговицы стали для россиян дефицитными.

Предприятия, которые не могут закупать фурнитуру за границей, пытаются искать новых поставщиков. Но, как отметила сама Набиуллина, вопрос "перестройки логистики" может занять несколько месяцев.

Кроме того, россияне могут остаться без бумаги. Для ее производства, по словам Набиуллиной, использовалась русская древесина. Однако без иностранных отбеливающих химикатов производить бумагу не выходит.

"Сейчас производители переключаются на альтернативных поставщиков, занимаются разработкой собственных химикатов, но на это тоже нужно время", – указала глава Центробанка РФ.

Напомним, вчера выходе с роSSийского рынка заявила компания Essity, которой принадлежат бренды Zewa, Libresse и Libero.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Показания электросчетчиков: что будет с клиентами, которые их не передавалиПоказания электросчетчиков: что будет с клиентами, которые их не передавали
Рестораны, отели и не только: генерал РФ отмывал деньги в Полтавской области через бизнес-партнера Ильи Кивы - ГБРРестораны, отели и не только: генерал РФ отмывал деньги в Полтавской области через бизнес-партнера Ильи Кивы - ГБР
Налоги в Украине: после Пасхи начнут штрафовать за неуплатуНалоги в Украине: после Пасхи начнут штрафовать за неуплату
Новая почта вернула популярную довоенную услугу в одну из областей УкраиныНовая почта вернула популярную довоенную услугу в одну из областей Украины
Индия расторгла контракт на приобретение роSSийских Ми-17Индия расторгла контракт на приобретение роSSийских Ми-17
Блок рекламы


Похожие новости
Дефолт РоSSии: к чему нужно готовиться россиянамДефолт РоSSии: к чему нужно готовиться россиянам
Активы РоSSии и помощь Запада: Кубраков объяснил, откуда взять $100 млрд на восстановлениеАктивы РоSSии и помощь Запада: Кубраков объяснил, откуда взять $100 млрд на восстановление
Дефицитные специальности на фрилансе в УкраинеДефицитные специальности на фрилансе в Украине
В Польше начался кризис на рынке труда из-за украинцевВ Польше начался кризис на рынке труда из-за украинцев
Центробанк РоSSии опубликовал прогноз аналитиков с существенным падением экономики страныЦентробанк РоSSии опубликовал прогноз аналитиков с существенным падением экономики страны
Комиксы Marvel летом уйдут из РоSSииКомиксы Marvel летом уйдут из РоSSии
Австрийская компания OMV прекратила импорт нефти из РоSSииАвстрийская компания OMV прекратила импорт нефти из РоSSии
Компенсация в США за войну РоSSии против Украины: юрист объяснил, чего ждать и не ждать от американского законаКомпенсация в США за войну РоSSии против Украины: юрист объяснил, чего ждать и не ждать от американского закона
МВФ прогнозирует рост дефицита украинского госбюджета до 17,8% ВВПМВФ прогнозирует рост дефицита украинского госбюджета до 17,8% ВВП
В РоSSии решили наказывать за хранение криптовалюты вне биржВ РоSSии решили наказывать за хранение криптовалюты вне бирж
Последние новости
Подгружаем последние новости