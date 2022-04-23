В РоSSии начался дефицит пуговиц и бумаги

Вследствие санкций, введенных против РоSSии из-за вторжения в Украину, роSSийское производство столкнулось с нехваткой пуговиц и бумаги. Об этом пишет УНИАН со ссылкой на заявление главы Центробанка РФ Эльвиры Набиуллиной.

Она утверждает, что на многих швейных производствах РФ начались затруднения, а пуговицы стали для россиян дефицитными.

Предприятия, которые не могут закупать фурнитуру за границей, пытаются искать новых поставщиков. Но, как отметила сама Набиуллина, вопрос "перестройки логистики" может занять несколько месяцев.

Кроме того, россияне могут остаться без бумаги. Для ее производства, по словам Набиуллиной, использовалась русская древесина. Однако без иностранных отбеливающих химикатов производить бумагу не выходит.

"Сейчас производители переключаются на альтернативных поставщиков, занимаются разработкой собственных химикатов, но на это тоже нужно время", – указала глава Центробанка РФ .

Напомним, вчера выходе с роSSийского рынка заявила компания Essity, которой принадлежат бренды Zewa, Libresse и Libero.