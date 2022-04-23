Суд наложил арест на горнообогатительный комбинат роSSийского миллиардера

Руководство комбината подозревают в умышленном уклонении от уплаты налога на прибыль в сумме более 10 млн. грн.

Суд наложил арест на горнообогатительный комбинат роSSийского миллиардера
Михайло Шелков
Фото: rucompromat.com

Сотрудники Бюро экономической безопасности разоблачили руководство одного из горно-обогатительных комбинатов Украины в умышленном уклонении от уплаты налога на прибыль в сумме более 10 млн. грн. Суд же наложил арест на 100% корпоративных прав общества и на счета указанного предприятия в банках.

Об этом сообщает пресс-служба БЭБ.

Следствием установлено, что упомянутое предприятие в течение 2020-2021 годов осуществляло экспорт добываемого титаносодержащего сырья в адрес предприятий РоSSийской Федерации и Республики Беларусь, хотя по документам поставляло сырье якобы австрийской компании. Стоимость реализованной продукции, по данным БЭБ, была преднамеренно занижена на общую сумму свыше 56 млн грн, что привело к потерям бюджета в виде неуплаты налога на прибыль в сумме свыше 10 млн грн.

Директору горно-обогатительного комбината по факту умышленного уклонения от уплаты налога на прибыль сообщили о подозрении.

По данным "Экономической правды", речь идет об ООО "Демуринский ГОК". Комбинат разрабатывает Волчанское месторождение на Днепропетровщине и зарегистрирован на кипрскую оффшорную компанию "Лимпиеза Лимитед", конечным бенефициаром которой является роSSийский миллиардер Михаил Шелков (состояние - 1,5 млрд долларов).

Шелков – заместитель председателя совета директоров роSSийской ВСМПО-Ависма, крупнейшего роSSийского поставщика титана. В прошлом возглавлял одну из дочерей "Рособоронэкспорта" под руководством Сергея Чемезова, подсанкционного олигарха, возглавляющего сейчас компанию-гиганта по производству оружия "Ростех".

Украина ввела санкции против Шелкова летом 2021 года.

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