С начала войны В Украине выявлены многомиллионные финоперации, связанные с террористической деятельностью РФ

108 280 сообщений о финансовых операциях подлежат проверке, информирует ZN.ua.

С начала войны В Украине выявлены многомиллионные финоперации, связанные с террористической деятельностью РФ
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С 24 февраля Государственная служба финансового мониторинга Украины (подразделение финансовой разведки, - ред.) получила более сотни тысяч сообщений о сомнительных финансовых операциях, в том числе, которые могут быть связаны с подрывной деятельностью РоSSии в нашем государстве. Соответствующая информация Госфинмониторинга есть в распоряжении редакции.

Так, с 24 февраля по 21 апреля 2022 г. от субъектов первичного финансового мониторинга Госфинмониторингом было получено 108 280 сообщений о подлежащих проверке финансовых операциях. Из них, в частности:

  • 3653 сообщения о подозрительных финансовых операциях (деятельность);
  • 104 387 сообщения о пороговых операциях;
  • 7 сообщений о пороговых и подозрительных операциях.

Так, например, выявлены схемы возможного финансирования деятельности пророSSийских структур и террористических организаций. На 21 апреля остановлены средства в эквиваленте около 725,5 млн. гривен.

За период военной агрессии РФ против Украины Госфинмониторингом в правоохранительные органы уже направлено 27 обобщенных материалов о финансовых операциях, которые могут быть связаны с легализацией средств и с совершением уголовных правонарушений - на 1, 215 млрд гривен.

Кроме того, Госфинмониторинг изучает 27 371 сообщений о финансовых операциях по перечислению средств за границу.

Напомним, Госфинмониторинг выявил признаки, что РоSSия использует криптовалюту для обхода санкций. Совместно с командой Минцифры, а также с ключевыми криптоэкспертами Украины проведена работа по идентификации перечня роSSийских криптообменников, связанных с подсанкционными банками (Сбербанк, ВТБ-банк и других), с целью полного блокирования их хостинга.

По материалам: ZN.UA /

Лия Ильченко, ZN.ua

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