ПриватБанк заявил о возобновлении работы своих сервисов

Ранее речь шла о возникновении аварийной ситуации.

ПриватБанк заявил о возобновлении работы своих сервисов
Фото: psm7.com

ПриватБанк после сообщения о технических проблемах в результате сбоя на каналах связи заявил о возобновлении нормальной работы.

Об этом говорится на странице банка в Twitter.

"Восстановлена стабильная работа всех сервисов банка, Приват24, сети банкоматов и оплаты картами через торговые терминалы", - отмечается в информации финучреждения.

Відновили стабільну роботу всіх сервісів банку, Приват24, мережі банкоматів та оплати картками через торгові термінали.

Дякуємо за розуміння!

— PrivatBank (@privatbankua) April 23, 2022

Напомним, что ПриватБанк сообщил о возникновении аварийной ситуации с каналами связи, из-за чего 23 апреля клиенты могли столкнуться с временными задержками в работе сервисов банка.

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