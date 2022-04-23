ПриватБанк заявил о возобновлении работы своих сервисов

ПриватБанк после сообщения о технических проблемах в результате сбоя на каналах связи заявил о возобновлении нормальной работы.

Об этом говорится на странице банка в Twitter .

"Восстановлена стабильная работа всех сервисов банка, Приват24, сети банкоматов и оплаты картами через торговые терминалы", - отмечается в информации финучреждения.

Відновили стабільну роботу всіх сервісів банку, Приват24, мережі банкоматів та оплати картками через торгові термінали.



Дякуємо за розуміння! — PrivatBank (@privatbankua) April 23, 2022

Напомним, что ПриватБанк сообщил о возникновении аварийной ситуации с каналами связи, из-за чего 23 апреля клиенты могли столкнуться с временными задержками в работе сервисов банка.