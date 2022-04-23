В Нидерландах обанкротилась "дочка" "Альфа-банка"

Банк имел около 23 тыс. клиентов, большинство из которых – нидерландцы и немцы.

В Нидерландах объявлен банкротом дочерний банк подсанкционного Альфа-банка Amsterdam Trade Bank. Об этом сообщает Reuters. Соответствующее решение было принято Окружным судом Амстердама.

"Amsterdam Trade Bank (ATB), дочерняя компания роSSийского Альфа-банка, был объявлен банкротом", – говорится в сообщении.

В Национальном банке Нидерландов сообщили, что вкладчики ATB получат до 100 тыс. евро каждый в рамках нидерландской системы гарантирования вкладов. У банка было около 23 тыс. клиентов, большинство из которых – нидерландцы, а шесть тысяч – немцы.

Согласно документам Торгово-промышленной палаты Нидерландов, конечным бенефициарным владельцем банка является подсанкционный роSSийский миллиардер Михаил Фридман. По данным издания, его доля в ATB составляет свыше 25%, но не более 50%.