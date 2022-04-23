Рынок труда после войны: в Украине ожидают большой наплыв работников из Средней Азии

В Украине после войны кардинально изменится рынок труда. Для восстановления страны понадобятся миллионы рабочих рук. А их и до войны в нашей стране не хватало. Поэтому придется привлекать работников из-за рубежа, в основном из стран Средней Азии, некогда бывших советскими. Однако для этого Украине придется менять закон.

Об этом рассказал президент Всеукраинской ассоциации компаний по международному трудоустройству Василий Воскобойник.

Уже сегодня западные страны, совместно с украинской властью, разрабатывают план послевоенного восстановления Украины. Они также готовы взять на себя большую часть расходов, которые понадобятся для восстановления нашей страны из руин. Однако проблему привлечения дополнительных рабочих рук Украине придется решать самой. Ясно, что работодатели в разрушенной послевоенной стране не смогут платить столько, чтобы работа в Украине оказалась привлекательной для западных специалистов. Поэтому недорогую рабочую силу придется искать на востоке.

Такая возможность есть. В Украину могут массово хлынуть строители, водители и разнорабочие, которые ранее ездили на заработки в РоSSию. Однако теперь загнанной в угол экономике РФ будет не до найма иностранцев, ей бы своих граждан обеспечить хоть каким-нибудь заработком. Поэтому рабочие, которые в последние годы поднимали Москву и другие роSSийские крупные города, переориентируются на украинский рынок труда. В основном это могут быть работники из Узбекистана и Казахстана. В послевоенной Украине хватит работы всем.

Однако для того, чтобы дать работу этим людям на законных основаниях, нам нужно изменить свое трудовое законодательство, говорит Василий Воскобойник. Ведь согласно ныне действующей законодательной норме, иностранцев можно брать в Украине на работу лишь при условии, что им будут платить не менее 10 минимальных зарплат. На сегодня это 65 000 гривен.

Такой закон был принят для того, чтобы не дать иностранцам занимать рабочие места, требующие невысокой квалификации. Эти рабочие места нужны были украинцам. Однако поле войны ситуация изменится. И если мы хотим привлечь рабочую силу из-за границы, то эту норму из закона нужно будет убрать.

"Об этом нужно думать уже сейчас. У нас в парламенте есть законопроект №5795, если его поддержать, то нормы о 10 минималок не будет. Барьеры для привлечения трудовых мигрантов нужно убирать", – говорит Воскобойник.

Напомним, несмотря на войну, зарплата в Украине в некоторых отраслях стала выше.