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2022-04-23
Попробуй их достать: ажиотаж с маркой про русский военный корабль высмеяли меткими карикатурами
Генеральный директор АО "Укрпочта" Игорь Смелянский опубликовал шутливые фотожабы, как иронию над своими марками-бестселлерами "Русский военный корабль", на которой уже компании удалось заработать более 1 млн долларов.
Соответствующие смешные фото разместил Смелянский на своем канале в Telegram.
"Мы умеем шутить даже над собой и спокойно к этому относимся", - написал он.
Кроме того, "Укрпочта" возобновила после атаки работу сайта, личного кабинета, API, треккинга, поиска индексов, а также отделений и калькулятор тарифов.
В то же время, он пообещал заранее проинформировать о начале работы магазина.
Фото:t.me/igorsmelyansky
Фото:t.me/igorsmelyansky
Фото:t.me/igorsmelyansky
Екатерина Глянько, Апостроф