Попробуй их достать: ажиотаж с маркой про русский военный корабль высмеяли меткими карикатурами

Генеральный директор АО "Укрпочта" Игорь Смелянский опубликовал шутливые фотожабы, как иронию над своими марками-бестселлерами "Русский военный корабль", на которой уже компании удалось заработать более 1 млн долларов.

Соответствующие смешные фото разместил Смелянский на своем канале в Telegram.

"Мы умеем шутить даже над собой и спокойно к этому относимся", - написал он.

Кроме того, "Укрпочта" возобновила после атаки работу сайта, личного кабинета, API, треккинга, поиска индексов, а также отделений и калькулятор тарифов.

В то же время, он пообещал заранее проинформировать о начале работы магазина.

Фото:t.me/igorsmelyansky

Фото:t.me/igorsmelyansky

Фото:t.me/igorsmelyansky


Екатерина Глянько, Апостроф

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