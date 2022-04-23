Европейский Союз заморозил роSSийские активы на 35 миллиардов евро

Больше всех заморозила Франция.

Европейский Союз заморозил роSSийские активы на 35 миллиардов евро
Фото: 24 канал

Европейский Союз заморозил роSSийские активы на 35 миллиардов евро из-за войны в Украине. Об этом сообщает издание Bloomberg со ссылкой на подсчет Европейской комиссии.

Больше всего средств заморожены Францией – 23,5 миллиарда евро, где большинство, 22,8 миллиарда, – это деньги роSSийского Центрального банка. Бельгия заморозила 10 млрд евро семи роSSийских банков, отключенных от интернациональной платежной системы SWIFT. Италия арестовала роSSийские яхты и недвижимость на миллиард евро. Почти миллиард заморозила Ирландия, полмиллиарда – Нидерланды, более 300 миллионов – Германия.

Ранее президент Владимир Зеленский заявил, что уверен во введении нефтяного эмбарго и ожидает этого решения в ближайшем санкционном пакете Европейского Союза.

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