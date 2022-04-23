ПриватБанк сообщил об аварийных задержках в работе своих сервисов

Речь идет о сетях банкоматов и торговых терминалах.

ПриватБанк сообщил об аварийных задержках в работе своих сервисов
Фото: phl.com.ua

ПриватБанк сообщил о возникновении аварийной ситуации с каналами связи, из-за чего 23 апреля клиенты могут столкнуться с временными задержками в работе сервисов банка.

Об этом сообщает пресс-служба банка.

Речь идет о сетях банкоматов и оплаты картами покупок через торговые терминалы.

"Специалисты банка делают все возможное для скорейшего возобновления стабильной работы", - говорится в сообщении.

Напомним, что ПриватБанк с 23:00 17 апреля до 8:00 18 апреля проводил очередной этап плановых регламентных работ в Приват24.

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