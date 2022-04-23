Эпицентр возвращается в Бучу и запускает первую мобильную точку выдачи заказов

Она приступит к работе уже 23 апреля.

Эпицентр возвращается в Бучу и запускает первую мобильную точку выдачи заказов. Новый проект компании позволит жителям одного из наиболее пострадавших от войны городов быстро получить необходимый товар в мобильной точке выдачи интернет-заказов.

Она начнет работу уже 23 апреля на Новом шоссе, 48 и будет работать ежедневно с 13:00 до 16:00. Таким образом, каждый желающий сможет сделать заказ на сайте интернет-магазина epicentrk.ua и получить свою покупку в мобильной точке выдачи уже на следующий день.

"Город-герой Буча получил значительные разрушения в результате военных действий и вражеских обстрелов. Были повреждены как жилые дома, так и объекты коммерческой инфраструктуры. В том числе был уничтожен и торговый центр компании Эпицентр, ранее работавший на Новом шоссе. Сейчас в городе практически отсутствуют магазины, в которых бучанцы могли бы приобрести товары первой необходимости и материалы для восстановления своих домов. Именно поэтому Эпицентр решил запустить в Буче первую для компании мобильную точку выдачи заказов", - говорит заместитель директора по розничной торговле, руководитель онлайн-направления компании "Эпицентр К" Юрий Яковлев.

По его словам, благодаря запуску нового проекта жители Бучи смогут выбрать любой товар почти из 1,5-миллионного ассортимента интернет-магазина epicentrk.ua и забрать его в точке выдачи без дополнительных затрат на доставку, которые компания возьмет на себя. Кроме строительных материалов и инструментов, покупатели смогут заказать товары первой необходимости, такие как продукты питания, бытовую химию, одежду, обувь, электронику и многие другие товарные категории.

В дальнейшем Эпицентр планирует расширить проект и на другие украинские города, пострадавшие в результате полномасштабной военной агрессии РФ.

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