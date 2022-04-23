ПриватБанк сообщил об аварийной ситуации с каналами связи

ПриватБанк сообщил о возникновении аварийной ситуации с каналами связи, из-за чего 23 апреля клиенты могут столкнуться с временными задержками в работе сервисов банка. Об этом сообщила пресс-служба банка.

Речь идет о сетях банкоматов и оплаты картами покупок через торговые терминалы.

Специалисты банка делают все возможное для скорейшего восстановления стабильной работы.