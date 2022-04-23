ПриватБанк сообщил об аварийной ситуации с каналами связи

Клиенты могут столкнуться с временными задержками в работе, информирует ZN.ua.

ПриватБанк сообщил об аварийной ситуации с каналами связи

ПриватБанк сообщил о возникновении аварийной ситуации с каналами связи, из-за чего 23 апреля клиенты могут столкнуться с временными задержками в работе сервисов банка. Об этом сообщила пресс-служба банка.

Речь идет о сетях банкоматов и оплаты картами покупок через торговые терминалы.

Специалисты банка делают все возможное для скорейшего восстановления стабильной работы.


Середа Елена, ZN.ua

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