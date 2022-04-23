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2022-04-23
ПриватБанк сообщил об аварийной ситуации с каналами связи
Клиенты могут столкнуться с временными задержками в работе, информирует
ПриватБанк сообщил о возникновении аварийной ситуации с каналами связи, из-за чего 23 апреля клиенты могут столкнуться с временными задержками в работе сервисов банка. Об этом сообщила пресс-служба банка.
Речь идет о сетях банкоматов и оплаты картами покупок через торговые терминалы.
Специалисты банка делают все возможное для скорейшего восстановления стабильной работы.
Середа Елена, ZN.ua