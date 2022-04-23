Дефолт РоSSии: к чему нужно готовиться россиянам
Уже в начале мая может быть объявлен дефолт РФ.
В начале месяца (4 апреля) РФ произвела платеж по двум облигациям на около $650 млн, но в рублях, а не долларах. Комитет по определению кредитных деривативов уже заявил, что рублевый платеж является «потенциальным дефолтом». Об этом
Отмечается, что в начале мая истечет 30-дневный льготный период для выплат по указанным облигациям, и у инвесторов будет три варианта: подождать и смотреть, что будет дальше; подать иск против РоSSии в суд; обратиться в арбитраж в соответствии с двусторонними договорами, которые РоSSия заключила с десятками стран.
Если до 4 мая мы произведем выплаты по валютным облигациям в валюте, то дефолт «отменят», но сразу же нужно будет думать над следующим погашением долга (25 мая).
Что будет после дефолта?
Если РФ и объявит о дефолте, то все равно будет вынуждена что-то решать со своим долгом и договариваться с кредиторами. Если не захочет погашать долг и договориться о рефинансировании, тогда ждет арест активов государства, суды, ограничениях на инвестиции и т.д.
Последствия дефолта для населения
- Минус иностранные инвестиции. По мнению экспертов, инвесторы еще очень долго не будут смотреть в сторону РоSSии. Кроме того, часть уже существующего бизнеса, из-за оттока инвестиций, разорится, а это рост безработицы.
- Доходы федерального бюджета формируются из трех источников: налоги; поступления от экспорта (нефть, газ и т.д.); выпуск гособлигаций. Если выпуска гособлигаций нет, и возможно сокращение по поступлениям от экспорта, то вырастут налоги.
- Будет включен режим экономии, а значит сократятся социальные выплаты. Либо «включат печатный станок» и начнут печатать деньги (эмиссия денег). А значит рубль потеряет покупательную способность и уже взлетит, а не вырастет инфляция.
- При дефолте все развивается по принципу домино. Одни факторы запускали другие, которые в свою очередь инициировали третьи, одновременно усугубляя те, что возникли раньше.