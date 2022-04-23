Дефолт РоSSии: к чему нужно готовиться россиянам

Уже в начале мая может быть объявлен дефолт РФ.

В начале месяца (4 апреля) РФ произвела платеж по двум облигациям на около $650 млн, но в рублях, а не долларах. Комитет по определению кредитных деривативов уже заявил, что рублевый платеж является «потенциальным дефолтом». Об этом пишут росСМИ, которые решили объяснить населению к чему нужно готовиться.

Отмечается, что в начале мая истечет 30-дневный льготный период для выплат по указанным облигациям, и у инвесторов будет три варианта: подождать и смотреть, что будет дальше; подать иск против РоSSии в суд; обратиться в арбитраж в соответствии с двусторонними договорами, которые РоSSия заключила с десятками стран.

Если до 4 мая мы произведем выплаты по валютным облигациям в валюте, то дефолт «отменят», но сразу же нужно будет думать над следующим погашением долга (25 мая).

Что будет после дефолта?

Если РФ и объявит о дефолте, то все равно будет вынуждена что-то решать со своим долгом и договариваться с кредиторами. Если не захочет погашать долг и договориться о рефинансировании, тогда ждет арест активов государства, суды, ограничениях на инвестиции и т.д.

Последствия дефолта для населения

  • Минус иностранные инвестиции. По мнению экспертов, инвесторы еще очень долго не будут смотреть в сторону РоSSии. Кроме того, часть уже существующего бизнеса, из-за оттока инвестиций, разорится, а это рост безработицы.
  • Доходы федерального бюджета формируются из трех источников: налоги; поступления от экспорта (нефть, газ и т.д.); выпуск гособлигаций. Если выпуска гособлигаций нет, и возможно сокращение по поступлениям от экспорта, то вырастут налоги.
  • Будет включен режим экономии, а значит сократятся социальные выплаты. Либо «включат печатный станок» и начнут печатать деньги (эмиссия денег). А значит рубль потеряет покупательную способность и уже взлетит, а не вырастет инфляция.
  • При дефолте все развивается по принципу домино. Одни факторы запускали другие, которые в свою очередь инициировали третьи, одновременно усугубляя те, что возникли раньше.


Середа Елена, ZN.ua

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