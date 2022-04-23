Дефолт РоSSии: к чему нужно готовиться россиянам

В начале месяца (4 апреля) РФ произвела платеж по двум облигациям на около $650 млн, но в рублях, а не долларах. Комитет по определению кредитных деривативов уже заявил, что рублевый платеж является «потенциальным дефолтом ». Об этом пишут росСМИ, которые решили объяснить населению к чему нужно готовиться.

Отмечается, что в начале мая истечет 30-дневный льготный период для выплат по указанным облигациям, и у инвесторов будет три варианта: подождать и смотреть, что будет дальше; подать иск против РоSSии в суд; обратиться в арбитраж в соответствии с двусторонними договорами, которые РоSSия заключила с десятками стран.

Если до 4 мая мы произведем выплаты по валютным облигациям в валюте, то дефолт «отменят», но сразу же нужно будет думать над следующим погашением долга (25 мая).

Что будет после дефолта ?

Если РФ и объявит о дефолте , то все равно будет вынуждена что-то решать со своим долгом и договариваться с кредиторами. Если не захочет погашать долг и договориться о рефинансировании, тогда ждет арест активов государства, суды, ограничениях на инвестиции и т.д.

Последствия дефолта для населения