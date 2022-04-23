Rozetka на время войны поменяла название бренда
Компания Rozetka на своем сайте изменила название своего бренда на слово "Смелость", поддерживая глобальную коммуникационную платформу Brave Ukraina, которая появилась для помощи Украине. Об этом проинформировала пресс-служба компании.
В Украине после начала полномасштабного вторжения роSSийских войск закрылись многие предприятия. Однако, Rozetka продолжает работать. Ее сотрудникам часто приходится работать в так называемых прифронтовых районах, а иногда даже в районах боевых действий.
Компания теперь будет рассказывать украинской и международной общественности о своих сотрудниках, которые помогают защищать Украину от роSSийских оккупантов, доставляют грузы, несмотря на опасность.
Между тем, ранее в СМИ появилась информация, что из-за войны выручка компании Rozetka упала в 170 раз. Утверждалось даже, что компания якобы планирует уволить более 50% персонала.
Однако, эта информация в дальнейшем не подтвердилась. Компания возобновила работу более 100 своих магазинов (например, в освобожденных районах Черниговской и Сумской областей) и вернула на работу 400 человек.
Напомним, ранее стало известно, что в Украине государство начало выплачивать деньги работодателям за каждого трудоустроенного переселенца (6500 гривен ежемесячно).