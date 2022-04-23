Средняя зарплата в Украине в некоторых отраслях стала выше, несмотря на войну

Несмотря на войну в Украине, средняя зарплата работников в некоторых отраслях стала выше. Вместе с тем, в масштабах всего рынка занятости средняя зарплата по стране снизилась по сравнению с довоенным периодом на 10%.

Несмотря на войну, в некоторых отраслях средняя зарплата стала выше: где заработки самые высокие

О том, в каких отраслях, несмотря на войну, заработки выросли, и в каких регионах они сейчас наиболее высокме, рассказали в экспертно-аналитическом центре кадрового портала grc.ua.

По сравнению с довоенной порой (серединой февраля) средняя зарплата в Украине стала ниже на 10% (в середине апреля). Сейчас она составляет 18 700 гривен. При этом в середине февраля она немного превышала 20 тысяч. Такую, относительно небольшую просадку, в размере средних выплат удалось удержать благодаря высоким зарплатам специалистов IT-отрасли, говорят аналитики портала.

Зарплата IT-специалистов с началом войны не только не снизилась, а даже наоборот стала выше. Если в марте она составляла 86 500, то в апреле ее средний размер достиг 108 100 гривен. Причем, даже сейчас в военное время вакансий в IT-отрасли ощутимо больше, чем в других сферах деятельности. Правда, работодатели в основном ищут программистов высокой квалификации, и предложений для новичков сейчас практически нет.

Несмотря на войну, в некоторых отраслях средняя зарплата стала выше: где заработки самые высокие

На второй позиции по уровню зарплат – топ-менеджмент. Руководству высшего звена в среднем платят 63 200 гривен. Но таких вакансий было не много и до войны, а с началом военного времени их число вообще сократилось до минимума. И теперь топ-менеджеры высокой квалификации даже готовы согласиться на более низкие должности и более низкие зарплаты, чем у них были до войны.

Зарплаты выше средней по Украине предлагают также специалистам в сфере маркетинга (26 600 гривен), специалистам в добывающих отраслях (26 500), а также специалистам строительной отрасли (25 300).

В то же врем, лидерами зарплатного антирейтинга являются работники автомобильного бизнеса. У них средний заработок сейчас равен 11 000 гривен. Немногим выше заработки в сельском хозяйстве (13 300), гостинично-ресторанном бизнесе (14 000), медицине (14 900) и среди менеджеров по персоналу (15 500).

В региональном разрезе лидером по средней зарплате остается Киев. А вообще верхняя пятерка зарплатного рейтинга выглядит так:

  • Киев – 26 000 грн;
  • Днепропетровская область – 25 600 грн;
  • Львовская область – 24 800 грн;
  • Полтавская область – 23 400 грн;
  • Одесская область – 23 000 грн.

Военные особенности рынка занятости

При этом Киевская область, которая до войны также всегда входила в топ регионов с наиболее высокой средней зарплатой, на сей раз не только не вошла в первую пятерку, но и оказалась на самой нижней позиции. Там средняя зарплата сейчас едва достигает 13 000 гривен.

Еще одна особенность нынешней ситуации на рынке труда – снижение запросов по зарплате у соискателей работы. В своих резюме они стали указывать более низкую ожидаемую зарплату. Причем, снизили свои запросы более трети (35%) соискателей. Это связано с тем, что найти работу в Украине сейчас очень сложно.

Напомним, с начала войны количество вакансий на рынке труда в Украине сократилось в 30 раз.


Марченко Любов, Тудей

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