В Украине арестовали предприятие роSSийского миллиардера из списка Forbes

Горно-обогатительный комбинат обманул государство на 10 миллионов гривен, информирует ZN.ua.

В Украине арестовали предприятие роSSийского миллиардера из списка Forbes

Горно-обогатительный комбинат на территории Украины уклонился от уплаты налога на прибыль на сумму более 10 миллионов гривен. Махинацию раскрыло Бюро экономической безопасности и через суд наложило арест на акции и счета предприятия. Об этом сообщила пресс-служба Бюро.

Оказалось, что предприятие в течение 2020-2021 годов вывозило титаносодержащее сырье в РоSSию и Беларусь, вместо заявленного экспорта австрийской компании. Стоимость товара намеренно занизили на сумму свыше 56 млн. грн., из-за чего государство потеряло свыше 10 млн. грн. поступлений от налога на прибыль.

Сейчас суд наложил арест на 100% корпоративных прав предприятия и его счета в украинских банках. Директора комбината уведомили о подозрении и решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

В свою очередь «Экономическая правда» указывает, что речь идет об ООО «Демуринский ГОК». Комбинат разрабатывает Волчанское месторождение на Днепропетровщине и зарегистрирован на кипрскую оффшорную компанию «Лимпиеза Лимитед». По данным Youcontrol, конечным бенефициаром предприятия является роSSийский миллиардер Михаил Шелков.

Шелков — 56-й номер в роSSийском Forbes с состоянием в 1,5 млрд долларов. Он является заместителем председателя совета директоров роSSийского ВСМПО-Ависма, крупнейшего роSSийского поставщика титана и одного из крупнейших в мире.

Миллиардер в прошлом возглавлял одну из «дочек» «Рособоронэкспорта» под руководством Сергея Чемезова, подсанкционного олигарха, который сейчас возглавляет компанию-гиганта по производству оружия «Ростех».


Дубенко Вадим, ZN.ua

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