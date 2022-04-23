Бывшим владельцам ПриватБанка война не мешает судиться за здание главного офиса

25 апреля в суде будет рассматриваться апелляционная жалоба ПриватБанка и Днепропетровской областной прокуратуры на решение суда, которым пытаются лишить права собственности банк на здание главного офиса в городе Днепр. Оценочная стоимость имущества — 152 миллиона гривен. Об этом сообщает пресс-служба банка.

«Обжалованное решение Хозяйственного суда Днепропетровской области было принято на основании сфальсифицированных доказательств и является одним из наиболее дерзких примеров рейдерского захвата собственности государственного банка, являющегося предметом уголовного производства, зарегистрированного Национальным антикоррупционным бюро», — сообщают в финучреждении.

«Судебные процессы вокруг крупнейших объектов недвижимости, принадлежащих ПриватБанку, являются составной частью комплекса попыток бывших собственников и топ-менеджеров банка по дестабилизации работы крупнейшего государственного банка даже в условиях военного положения», — заявил руководитель направления ПриватБанка по судебной практике и банкротству Олег Лазовский.

Госбанк надеется, что дело будет рассмотрено беспристрастно и будет отложено в соответствии с рекомендациями Верховного Суда с учетом продления военного положения и угрозы жизни участников процесса.