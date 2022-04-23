Бывшим владельцам ПриватБанка война не мешает судиться за здание главного офиса

ПриватБанк называет это дело «дерзким примером рейдерского захвата собственности», информирует ZN.ua.

Бывшим владельцам ПриватБанка война не мешает судиться за здание главного офиса
© Слово і діло

25 апреля в суде будет рассматриваться апелляционная жалоба ПриватБанка и Днепропетровской областной прокуратуры на решение суда, которым пытаются лишить права собственности банк на здание главного офиса в городе Днепр. Оценочная стоимость имущества — 152 миллиона гривен. Об этом сообщает пресс-служба банка.

«Обжалованное решение Хозяйственного суда Днепропетровской области было принято на основании сфальсифицированных доказательств и является одним из наиболее дерзких примеров рейдерского захвата собственности государственного банка, являющегося предметом уголовного производства, зарегистрированного Национальным антикоррупционным бюро», — сообщают в финучреждении.

«Судебные процессы вокруг крупнейших объектов недвижимости, принадлежащих ПриватБанку, являются составной частью комплекса попыток бывших собственников и топ-менеджеров банка по дестабилизации работы крупнейшего государственного банка даже в условиях военного положения», — заявил руководитель направления ПриватБанка по судебной практике и банкротству Олег Лазовский.

Госбанк надеется, что дело будет рассмотрено беспристрастно и будет отложено в соответствии с рекомендациями Верховного Суда с учетом продления военного положения и угрозы жизни участников процесса.


Дубенко Вадим, ZN.ua

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